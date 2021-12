Unde a ajuns ARO-ul primit cadou de la Nicolae Ceaușescu de o legendă a Stelei. Suma uriașă luată pe el

Steaua a reușit o performanță extraordinară în 1986, când s-a impus la Sevilla în finala Cupei Campionilor Europeni cu Barcelona. Căpitanul obișnuit al echipei, Tudorel Stoica, a lipsit, fiind suspendat, iar Ștefan Iovan i-a luat banderola.

„Strângere de inimă am avut când am luat al doilea cartonaș galben cu Anderlecht. Am făcut un fault pe la mijlocul terenului, atunci mi-am dat seama că mi s-a făcut o mare nedreptate. Nu l-am invidiat pe Iovan și le mulțumesc că au câștigat Cupa Campionilor. Cu mine pe teren poate nu se mai întâmpla asta”, a recunoscut acum Tudorel, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

„Au vrut să ne dea doar 20.000 de lei”

Care totuși a primit cadoul bine-meritat după ce-au adus cupa la București: „Atunci ne-au promis 18.000 sau 20.000 de lei. «Ce faceți, domne, ne dați 18.000 de lei? Dați-ne, domne, ceva să simțim că am câștigat Cupa Campionilor!», le-am zis. Și s-au gândit și ne-au dat câte un ARO, toate din parcul de mașini al armatei de vreo 15-20 de ani”.

Tudorel își amintește: „Ni le-au adus la stadion, le-au schimbat culorile, le-au făcut noi. Noi le-am cerut și banii, ei ne-au dat doar mașinile. ARO atunci se vindea foarte bine și am fost mulțumiți. Cred că l-am vândut unui cioban cu vreo 150.000 de lei. L-am vândut, ce să fac? Altfel nu ne descurcam. Toată lumea l-a vândut atunci, ce puteam să facem cu el?”. Asta în condițiile în care salariul mediu în acel an, în 1986, era de 2.855 de lei, potrivit Hotnews.

Tudorel Stoica la emisiunea GSP „Prietenii lui Ovidiu”

Înainte de decembrie 1989, Tudorel și Victor Pițurcă au plecat din România, fiind transferați la Lens, în Franța. „Valentin Ceaușescu ne-a ajutat să plecăm în străinătate și am luat niște bani. Dacă domnul Valentin Ceaușescu nu mă ajuta să plec în străinătate, acum eram mort. De ce credeți că nu mai sunt printre noi Piticu’ Bălan, Ilie Bărbulescu? De supărare! Au ajuns să moară de foame”, mai spune acesta.

1.506 lei este pensia pe care o are în acest moment Tudorel Stoica, fostul sportiv care în 1990 a decis să renunțe la gradul pe care-l avea de la MApN după o ceartă cu comandantul clubului Steaua.

Marele of al lui Tudorel

Prezent la emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia de pe GSP.RO, Tudorel Stoica e dezamăgit că echipa din 1986 nu a avut parte de un meci de retragere așa cum se cuvenea.

„Noi n-am avut parte de un meci de retragere. Nu neapărat al meu, al tuturor jucătorilor. La armată probabil că pe vremea noastră, cu ajutorul domnului Valentin, a existat o coeziune și o înțelegere. Acum e mai greu. Pentru că la armată se respectă ordinele, însă nu știi cine le dă”, a spus fostul mijlocaș, ajuns acum la 67 de ani.

