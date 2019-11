Vacanță exotică pentru Simona Halep. A plecat în vacanță într-o stațiune ținută secretă, iar primele poze au și apărut pe rețelele de socializare

De Andrei Crăițoiu,

Ca să profite cât mai mult de vacanță pentru că în curând va începe din nou antrenamentele, iar primul turneu al anului o va prinde în China, Simona a plecat în vacanță și a ales o destinație exotică.

Se pune praful pe încă un an. Mulțumiri masive echipei mele, familiei, prietenilor și fanilor. A fost un an plin cu amintiri grozave ale unui vis devenit realitate la cel mai frumos turneu de tenis din lume, Wimbledon și pentru faptul că am terminat în top 4 pentru al șaselea an la rând. Și acum, să primim anul 2020 cu un zâmbet uriaș pentru că D. (n.r. Darren Cahill) s-a întors în echipa mea. Dar întâi vacanță!

Simona Halep, pe Instagram: