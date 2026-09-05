Relația dintre fiul Elenei și al lui Nicolae Ceaușescu și greii fotbalului este deja bine cunoscută, el fiind invitat la evenimentele mai importante organizate de aceștia și fiind apreciat pentru faptul că a fost mereu un susținător al fotbalului românesc.

„Valentin a fost omul care ne-a dat liniște”, spune Marius Lăcătuș în filmul despre viața lui Ladislau Boloni, de la al cărui premieră Valentin Ceaușescu nu a lipsit, iar Tudor Stoica a completat: „Domnul Valentin este cel ce ne-a ajutat în duelul cu Dinamo, care era pregătită din toate punctele de vedere”.

Valentin Ceaușescu a apărut și în primăvara anului trecut la un eveniment, fiind invitat de Ladislau Boloni. Atunci, antrenorul a primit trofeul de legendă ANS (Agenția Națională pentru Sport). „Trofeul mai aparține cuiva, unui om special, deosebit, puternic și foarte inteligent și mă bucur foarte mult că dânsul se află astăzi printre noi. Valentin, trofeul este și al tău”, spunea Ladislau Boloni în primăvară, la Gala ANS.

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