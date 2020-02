De Cristian Otopeanu,

„Sunt 50 şi ceva de părţi vătămate şi părţi civile. Fiecare şi-a trimis cererea de constituire în timp diferit. Potrivit legii, partea vătămată nu are pretenţii, partea civilă are pretenţii materiale. Când am văzut numele lui Valentin, am spus că e coincidenţă de nume. Dar scrie: succesor al persoanei vătămate Ceauşescu Elena şi Ceauşescu Nicolae. Nu are pretenţii. Dar poate să se constituie parte civilă până la citirea actului de sesizare”, a informat Adevărul, citând surse care au dorit să rămână anonime.

Contactați de Libertatea, apropiații lui Valentin Ceaușescu au oferit poziția oficială a fiului fostului șef de stat.

„Vă explic exact cum stau lucrurile. Valentin Ceaușescu a primit citație în acest dosar, din partea procurorilor militari, așa cum au primit și alții. El nu s-a dus, dar a trimis la dosar toate informațiile cerute. A trimis mai multe documente olografe, prin care își precizează poziția referitoare la acest caz și faptul că este fiul lui Nicolae Ceaușescu și al Elenei Ceaușescu. Totodată, foarte important, Valentin Ceaușescu nu dorește niciun ban de la statul român, nu are nicio pretenție financiară”, au declarat apropiații lui Valentin Ceaușescu pentru Libertatea.

Cu referire la Revoluția din 1989, folosiţi ce termen doriţi, nu mă deranjează. Puteţi să-i spuneţi şi Revoluţie. Unicul lucru pe care îl regret este că nu s-a făcut ceva bun după acel moment. Măcar să fi meritat Valentin Ceaușescu, ultimul interviu – Gazeta Sporturilor

Pe 4 aprilie 2019, procurorii Secţiei militare din Parchetul General au trimis în judecată dosarul Revoluţiei din decembrie 1989, în care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu şi Iosif Rus au fost puşi sub acuzare pentru infracţiuni contra umanităţii.

Pe 29 noiembrie 2019, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat pentru data de 21 februarie 2020 dezbaterile în dosarul Revoluţiei, în care fostul preşedinte Ion Iliescu este acuzat de infracţiuni contra umanităţii.

