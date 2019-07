Jean Todt, care a colaborat cu Michael Schumacher la Ferrari în perioada 2004-2008, a dezvăluit că a urmărit recent o cursă de Formula 1 la televizor, alături de sportivul german, victima unui grav accident petrecut la schi, pe 29 decembrie 2013.

„Întotdeauna am grjiă cu asemenea declarații, dar este adevărat. Am văzut cursa alături de Michael Schumacher, în casa lui din Elveția. Michael se află pe cele mai bune mâini și este foarte bine îngrijit. Nu a cedat și continuă să lupte. Face progrese în privința recuperării”, a afirmat Jean Todt, citat de The Sun.

Șeful FIA a admis, totuși, că nu mai poate comunica la fel ca înainte cu Schumi: „Legătura dintre noi nu mai este cum era odată. Asta deoarece nu mai comunicăm ca în trecut. Dar repet: el continuă să lupte, iar familia lui, la fel”.

La urma urmei, tot ceea ce contează este că pe Schumacher doar gândurile pozitive îl pot ajuta. Eu și familia lui încercăm să ne păstrăm optimismul, în ciuda circumstanțelor”, a mai spus Jean Todt.

Citeşte şi:

GSP.RO Cea mai sexy jucătoare a lui CSM București pleacă de la club! Despărțire cu scandal

Unica.ro Aceste simptome NU sunt normale, niciodată. Mulți români le ignoră, iar când descoperă cancerul pulmonar e prea târziu

Viva.ro Ultima discuție pe care a avut-o ALEXANDRA, înainte să se urce în mașina CRIMINALULUI! Motivul pentru care a făcut asta e noutate absolută!