Campioană europeană și vicecampioană mondială, plus o participare la Jocurile Olimpice de la Paris. Lăcrămioara Perijoc spune că „boxul a venit ca să pot să-mi îndeplinesc acele vise din copilărie. A fost sportul în care eu am putut să văd că pot să devin acel om pe care eu îl visam când eram mică”.

A fost descoperită la Suceava de antrenorul Doru Iftime, a avut o ascensiune rapidă. În 2022, a cucerit medalia mondială de argint, prima medalie a boxului feminin românesc la Mondiale! Lăcrămioara Perijoc a fost desemnată de Federația Română de Box cea mai bună pugilistă în același an.

„Ne trezeam la cinci dimineața să mergem la prășit”

Dar până să ajungă să facă performanță, Lăcrămioara a avut o viață grea, la țară.

„Mai întâi munceai ca să poți să te joci. Am avut animale, am avut pământ… Ca să mă lase seara să ies la fotbal, când ne strângeam cu toții, treceau și pe la mine pe la poartă fiecare și ne adunam undeva să jucăm fotbal, aveam de îndeplinit niște sarcini și am muncit foarte mult”, povestește sportiva în emisiunea „La feminin”, de pe GSP.RO.

„Copilăria mea a fost una normală de la țară. Eu cred că toți cei care cresc la țară muncesc și pământul sau fac lucruri în gospodărie. Aveam cal, vacă, porci, găini, nu știu… Adică ne trezeam la cinci dimineața să mergem la prășit. Ne întorceam la prânz, când era soarele ăla, mama făcea mâncare, noi jucam fotbal. După-amiază, iar. Cam așa erau zilele de vară. Nu era să stai la televizor, la calculator, la telefon. Nu aveam. Era cu muncă”, spune aceasta.

Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
Recomandări
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

„Mă gândeam că dacă merg să car apă, pot să fac mușchi”

Iar viața la țară nu a fost deloc ușoară pentru sportiva de 31 de ani.

„Mi-aduc aminte că noi aveam fântână, era la o distanță destul de mare de casă și trebuia să urci o pantă după care să mergi, așa, drept. Și trebuia să cărăm în fiecare zi apă de acolo, ca să udăm în grădină și pentru ce aveam nevoie acasă”, dezvăluie.

Îi urmărea la televizor pe Leonard Doroftei și Lucian Bute și-și dorea să ajungă campioană.

„Și mă gândeam că dacă merg să car apă, pot să fac mușchi și o să fiu mai puternică. Mergeam să fac anumite treburi și credeam în mintea mea și îmi spuneam în mintea mea că o să fiu foarte puternică. Deja mă uitam la fotbal, la tot felul de sporturi, mă uitam la meciurile de box, deși eu nu mă gândeam că o să fac vreodată box”, povestește acum.

„Mergeam câte 8 km în fiecare seară pe jos până acasă”

Dar problemele nu s-au oprit aici pentru Lăcrămioara. „Cel puțin clasa a IX-a a fost extrem de grea, pentru că nu aveam bani să stau în chirie, am stat o lună-două, m-a dat afară din chirie, după aia am făcut naveta, mergeam câte 8 km în fiecare seară pe jos până acasă”, spune.

Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar
Recomandări
Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar

„După am stat în internat… Nici acolo nu reușeam să plătesc internatul la timp și, țin minte, mă trezeam dimineața și mă duceam în parc să-mi fac temele, eu învățam după-amiaza, ca să nu mă întâlnesc cu schimbul de pedagogi, ca să îmi ceară banii, să-mi spună că trebuie să plătesc”, își continuă povestea.

Apoi dezvăluie în cadrul emisiunii de pe GSP.RO: „Mă duceam, îmi făceam temele în parc, veneam la prânz la școală, intram la școală, terminam seara, se schimba pedagogul și atunci nu mai aveam probleme și dimineața repetam treaba asta, ca să stau cât mai mult. În vacanța dintre a IX-a și a X-a merg la muncă și o să-mi strâng bani”.

Când am terminat clasa a VIII-a, am plecat de acasă. Nu a fost ușor, pentru că poate părea că am avut o copilărie mișto, dar au fost foarte multe lipsuri. Să trăiești și într-o familie cu opt frați, cu tata care lucra cu ziua, sau cum prindea el munca, și mama casnică. A fost foarte greu să creștem toți, dar ne-am crescut unii pe alții, am muncit și clar că am vrut să fiu mai mult de atât, să reușesc în viață ca să pot să-i ajut și pe ei

Lăcrămioara Perijoc:

„Doar zece la sută șanse de supraviețuire”

Iar viața a încercat-o la maximum pe Lăcrămioara. La trei ani a avut un accident, iar doctorii i-au dat doar zece la sută șanse de supraviețuire.

„Am căzut de pe sobă într-un cuțit, mi-au crăpat splina, vezica urinară și rectul. Am o fisură de vezică urinară și rect. Am ajuns în stare gravă la spital”, începe povestea.

Trump îi cere lui Zelenski să renunțe la Crimeea și să nu adere niciodată la NATO, dacă vrea pace
Recomandări
Trump îi cere lui Zelenski să renunțe la Crimeea și să nu adere niciodată la NATO, dacă vrea pace
Lăcrămioara Perijoc (în roșu) în timpul unui concurs. Foto: Facebook
Lăcrămioara Perijoc (în roșu) în timpul unui concurs. Foto: Facebook

„Nu aveam șanse! Mi s-a scurs foarte mult sânge și mi s-au făcut transfuzii, adică șanse foarte mici să mai supraviețuiesc. Îmi povestește mama și acum, cu lacrimi în ochi îmi spune: «Când te-au băgat la reanimare, a ieșit doctorul și mi-a spus: Doamnă, coborâți că este o biserică și rugați-vă, doar așa poate fata dumneavoastră să mai supraviețuiască, pentru că șansele sunt foarte mici»”, continuă.

„Mama mi-a spus că a durat foarte mult timp până am deschis ochii și ea stătea în ușa salonului, acolo. Nu avea voie să intre, dar se ruga ca eu să deschid ochii. Atunci când am deschis ochii, după nu știu cât timp, a fost șoc pentru ea. Nu se gândea că mai pot să revin. Mama e eroul meu oricum!”.

Acum, sportiva își revine după o accidentare și speră ca peste trei ani să fie din nou la Jocurile Olimpice. De această dată de la Los Angeles.

Vezi Rezultate BAC 2025, sesiunea de toamnă, note publicate de edu.ro!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele cu ea au devenit virale
Viva.ro
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele cu ea au devenit virale
Ultima apariție a Elenei Udrea în public a stârnit valuri! Alături de fiica ei, ambele îmbrăcate în roz, a atras toate privirile. Nici Adrian Alexandrov nu a trecut neobservat, însă au fost la un pas de tragedie
Unica.ro
Ultima apariție a Elenei Udrea în public a stârnit valuri! Alături de fiica ei, ambele îmbrăcate în roz, a atras toate privirile. Nici Adrian Alexandrov nu a trecut neobservat, însă au fost la un pas de tragedie
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis...”
Elle.ro
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis...”
gsp
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.RO
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
GSP.RO
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
Parteneri
Fostul iubit al Innei, persoană influentă, naș la nunta Alinei Erimia! Dar stai să o vezi pe nașa! Ploaie de vedete la nunta de la Palat. Antonia, Sore, Amalia Năstase “au rupt” ringul pe muzica lui Puya
Libertateapentrufemei.ro
Fostul iubit al Innei, persoană influentă, naș la nunta Alinei Erimia! Dar stai să o vezi pe nașa! Ploaie de vedete la nunta de la Palat. Antonia, Sore, Amalia Năstase “au rupt” ringul pe muzica lui Puya
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Avantaje.ro
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Insula iubirii, 18 august 2025. Anunțul lui Radu Vâlcan schimbă regulile jocului. „Am căzut în ispită”. Ce se întâmplă după Consiliul focului
Tvmania.ro
Insula iubirii, 18 august 2025. Anunțul lui Radu Vâlcan schimbă regulile jocului. „Am căzut în ispită”. Ce se întâmplă după Consiliul focului

Alte știri

ANRE, ASF și ANCOM trebuie să taie cu 30% toate salariile și indemnizațiile și să dea afară angajați
Știri România 13:08
ANRE, ASF și ANCOM trebuie să taie cu 30% toate salariile și indemnizațiile și să dea afară angajați
Amenzi de până la 1600 de lei pentru șoferii care nu au buletinul la ei sau cartea lor de identitate a expirat
Știri România 12:59
Amenzi de până la 1600 de lei pentru șoferii care nu au buletinul la ei sau cartea lor de identitate a expirat
Parteneri
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Adevarul.ro
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Gigi Becali, ultimatum pentru Denis Alibec: ”Bagă-te la cuțite! M-ai costat 600.000 de euro!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, ultimatum pentru Denis Alibec: ”Bagă-te la cuțite! M-ai costat 600.000 de euro!”. Exclusiv
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Cele mai tari „perle” din platoul lui Cabral: „Eu deja nu mai vreau să fiu în bucătăria asta cu voi”
Stiri Mondene 13:21
Cele mai tari „perle” din platoul lui Cabral: „Eu deja nu mai vreau să fiu în bucătăria asta cu voi”
Ilinca Vandici, despre lupta cu depresia și procesul de vindecare emoțională: „Fac acest gen de terapie de dinainte de separare”
Stiri Mondene 12:40
Ilinca Vandici, despre lupta cu depresia și procesul de vindecare emoțională: „Fac acest gen de terapie de dinainte de separare”
Parteneri
Alina Eremia s-a căsătorit! Cum arată superba rochie de mireasă pe care a purtat-o artista la nunta cu Edi Barbu. Foto
Elle.ro
Alina Eremia s-a căsătorit! Cum arată superba rochie de mireasă pe care a purtat-o artista la nunta cu Edi Barbu. Foto
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Karina Jianu își surprinde fanii: singurul show TV în care ar accepta să participe. Ce plan ascuns are actrița din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
TVMania.ro
Karina Jianu își surprinde fanii: singurul show TV în care ar accepta să participe. Ce plan ascuns are actrița din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
HARTĂ. Alertă de vreme rea în 15 judeţe şi în Capitală
ObservatorNews.ro
HARTĂ. Alertă de vreme rea în 15 judeţe şi în Capitală
Fostul iubit al Innei, persoană influentă, naș la nunta Alinei Erimia! Dar stai să o vezi pe nașa! Ploaie de vedete la nunta de la Palat. Antonia, Sore, Amalia Năstase “au rupt” ringul pe muzica lui Puya
Libertateapentrufemei.ro
Fostul iubit al Innei, persoană influentă, naș la nunta Alinei Erimia! Dar stai să o vezi pe nașa! Ploaie de vedete la nunta de la Palat. Antonia, Sore, Amalia Năstase “au rupt” ringul pe muzica lui Puya
Parteneri
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.ro
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
GSP.ro
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
Parteneri
Vin ploile de astăzi în România. ANM a emis cod portocaliu și galben în mai multe județe
Mediafax.ro
Vin ploile de astăzi în România. ANM a emis cod portocaliu și galben în mai multe județe
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
StirileKanalD.ro
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
StirileKanalD.ro
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
Ultima oră! Cutremur în România, în această dimineață. Ce magnitudine a avut
KanalD.ro
Ultima oră! Cutremur în România, în această dimineață. Ce magnitudine a avut

Politic

Dani Mocanu a anunțat la concert că a scăpat de condamnarea de 6 ani și 5 luni. Faptele s-au prescris: „Dumnezeu m-a ajutat”
Politică 11:38
Dani Mocanu a anunțat la concert că a scăpat de condamnarea de 6 ani și 5 luni. Faptele s-au prescris: „Dumnezeu m-a ajutat”
PNL a dat în judecată AEP pentru că nu are de unde să returneze cele 14 milioane de lei, bani cheltuiți din subvenție în campania prezidențială din 2024
Politică 10:54
PNL a dat în judecată AEP pentru că nu are de unde să returneze cele 14 milioane de lei, bani cheltuiți din subvenție în campania prezidențială din 2024
Parteneri
O tânără din România a murit după ce a căzut într-o prăpastie din Alpii italieni: Tragedia a fost provocată de o eroare fatală
Spotmedia.ro
O tânără din România a murit după ce a căzut într-o prăpastie din Alpii italieni: Tragedia a fost provocată de o eroare fatală
Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB cu Aberdeen. Revine Radunovic! Unde sunt singurele semne de întrebare. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB cu Aberdeen. Revine Radunovic! Unde sunt singurele semne de întrebare. Exclusiv
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează