Campioană europeană și vicecampioană mondială, plus o participare la Jocurile Olimpice de la Paris. Lăcrămioara Perijoc spune că „boxul a venit ca să pot să-mi îndeplinesc acele vise din copilărie. A fost sportul în care eu am putut să văd că pot să devin acel om pe care eu îl visam când eram mică”.

A fost descoperită la Suceava de antrenorul Doru Iftime, a avut o ascensiune rapidă. În 2022, a cucerit medalia mondială de argint, prima medalie a boxului feminin românesc la Mondiale! Lăcrămioara Perijoc a fost desemnată de Federația Română de Box cea mai bună pugilistă în același an.

„Ne trezeam la cinci dimineața să mergem la prășit”

Dar până să ajungă să facă performanță, Lăcrămioara a avut o viață grea, la țară.

„Mai întâi munceai ca să poți să te joci. Am avut animale, am avut pământ… Ca să mă lase seara să ies la fotbal, când ne strângeam cu toții, treceau și pe la mine pe la poartă fiecare și ne adunam undeva să jucăm fotbal, aveam de îndeplinit niște sarcini și am muncit foarte mult”, povestește sportiva în emisiunea „La feminin”, de pe GSP.RO.

„Copilăria mea a fost una normală de la țară. Eu cred că toți cei care cresc la țară muncesc și pământul sau fac lucruri în gospodărie. Aveam cal, vacă, porci, găini, nu știu… Adică ne trezeam la cinci dimineața să mergem la prășit. Ne întorceam la prânz, când era soarele ăla, mama făcea mâncare, noi jucam fotbal. După-amiază, iar. Cam așa erau zilele de vară. Nu era să stai la televizor, la calculator, la telefon. Nu aveam. Era cu muncă”, spune aceasta.

„Mă gândeam că dacă merg să car apă, pot să fac mușchi”

Iar viața la țară nu a fost deloc ușoară pentru sportiva de 31 de ani.

„Mi-aduc aminte că noi aveam fântână, era la o distanță destul de mare de casă și trebuia să urci o pantă după care să mergi, așa, drept. Și trebuia să cărăm în fiecare zi apă de acolo, ca să udăm în grădină și pentru ce aveam nevoie acasă”, dezvăluie.

Îi urmărea la televizor pe Leonard Doroftei și Lucian Bute și-și dorea să ajungă campioană.

„Și mă gândeam că dacă merg să car apă, pot să fac mușchi și o să fiu mai puternică. Mergeam să fac anumite treburi și credeam în mintea mea și îmi spuneam în mintea mea că o să fiu foarte puternică. Deja mă uitam la fotbal, la tot felul de sporturi, mă uitam la meciurile de box, deși eu nu mă gândeam că o să fac vreodată box”, povestește acum.

„Mergeam câte 8 km în fiecare seară pe jos până acasă”

Dar problemele nu s-au oprit aici pentru Lăcrămioara. „Cel puțin clasa a IX-a a fost extrem de grea, pentru că nu aveam bani să stau în chirie, am stat o lună-două, m-a dat afară din chirie, după aia am făcut naveta, mergeam câte 8 km în fiecare seară pe jos până acasă”, spune.

„După am stat în internat… Nici acolo nu reușeam să plătesc internatul la timp și, țin minte, mă trezeam dimineața și mă duceam în parc să-mi fac temele, eu învățam după-amiaza, ca să nu mă întâlnesc cu schimbul de pedagogi, ca să îmi ceară banii, să-mi spună că trebuie să plătesc”, își continuă povestea.

Apoi dezvăluie în cadrul emisiunii de pe GSP.RO: „Mă duceam, îmi făceam temele în parc, veneam la prânz la școală, intram la școală, terminam seara, se schimba pedagogul și atunci nu mai aveam probleme și dimineața repetam treaba asta, ca să stau cât mai mult. În vacanța dintre a IX-a și a X-a merg la muncă și o să-mi strâng bani”.

Când am terminat clasa a VIII-a, am plecat de acasă. Nu a fost ușor, pentru că poate părea că am avut o copilărie mișto, dar au fost foarte multe lipsuri. Să trăiești și într-o familie cu opt frați, cu tata care lucra cu ziua, sau cum prindea el munca, și mama casnică. A fost foarte greu să creștem toți, dar ne-am crescut unii pe alții, am muncit și clar că am vrut să fiu mai mult de atât, să reușesc în viață ca să pot să-i ajut și pe ei Lăcrămioara Perijoc:

„Doar zece la sută șanse de supraviețuire”

Iar viața a încercat-o la maximum pe Lăcrămioara. La trei ani a avut un accident, iar doctorii i-au dat doar zece la sută șanse de supraviețuire.

„Am căzut de pe sobă într-un cuțit, mi-au crăpat splina, vezica urinară și rectul. Am o fisură de vezică urinară și rect. Am ajuns în stare gravă la spital”, începe povestea.

Lăcrămioara Perijoc (în roșu) în timpul unui concurs. Foto: Facebook

„Nu aveam șanse! Mi s-a scurs foarte mult sânge și mi s-au făcut transfuzii, adică șanse foarte mici să mai supraviețuiesc. Îmi povestește mama și acum, cu lacrimi în ochi îmi spune: «Când te-au băgat la reanimare, a ieșit doctorul și mi-a spus: Doamnă, coborâți că este o biserică și rugați-vă, doar așa poate fata dumneavoastră să mai supraviețuiască, pentru că șansele sunt foarte mici»”, continuă.

„Mama mi-a spus că a durat foarte mult timp până am deschis ochii și ea stătea în ușa salonului, acolo. Nu avea voie să intre, dar se ruga ca eu să deschid ochii. Atunci când am deschis ochii, după nu știu cât timp, a fost șoc pentru ea. Nu se gândea că mai pot să revin. Mama e eroul meu oricum!”.

Acum, sportiva își revine după o accidentare și speră ca peste trei ani să fie din nou la Jocurile Olimpice. De această dată de la Los Angeles.

