VIDEO | Răzvan Marin a venit cu un superbolid la reunirea echipei Ajax. ”Sunt foarte fericit”

Azi, după aproape o lună de vacanță, Răzvan Marin, 23 de ani, a descoperit cu adevărat ce înseamnă lumea Ajax. Prima zi la noul său club.

Cumpărat cu 12,5 milioane de euro de la Standard, mijlocașul în vârstă de 23 de ani a venit la baza de pregătire De Toekomst, de lângă „Johan Cruyff Arena”, cu noua sa mașină. Un super Mercedes 4×4 bleumarin oferit de clubul olandez.

La sosire, a spus și câteva cuvinte pentru fanii „lăncierilor” la Ajax TV: „Vă salut! Sunt aici și sunt foarte fericit, sunt entuziasmat. E prima mea zi la Ajax și mă voi bucura de ea”.

‘Im happy to be here ❌❌❌#MeetMarin #PreSeason ?? pic.twitter.com/7JvMFmtKBq