10 primari PNL au făcut afaceri cu directorul condamnat din CFR. Alți clienți, CJ Ilfov și Jandarmeria București

Teodor Alexandru Gavriș controlează Smart Tech Engineering SRL, firmă abonată la contracte în comunele din sudul țării conduse de primari PNL.



Smart Tech, înființată în 2016, deși tunde pomi, pune trotuare, are ca obiect principal de activitate consultanță pentru afaceri și management.



Harta contractelor

Din iulie 2016 și până în februarie 2020, Smart Tech Engineering SRL:



A primit 375.000 de lei de la Primăria Săbăreni, Giurgiu, pentru montare trotuar provizoriu. Primar: Iosif Viorel – PNL, aflat în funcție din 1999. E vorba de contractul despre care Libertatea a scris, pe larg, săptămâna trecută.

de la Primăria Săbăreni, Giurgiu, pentru montare trotuar provizoriu. Primar: Iosif Viorel – PNL, aflat în funcție din 1999. E vorba de contractul despre care Libertatea a scris, pe larg, săptămâna trecută. A primit 196.000 de lei (80.000 de lei pentru studii de fezabilitate, 55.000 de lei pentru Servicii proiectare tehnică, 21.000 de lei pentru servicii de expertiză tehnică, 30.000 de lei pentru încă un studiu de fezabilitate) de la Primăria Moșteni, Teleorman. Primar: Vică Tabarană – PNL, aflat în funcție din anul 2000.

(80.000 de lei pentru studii de fezabilitate, 55.000 de lei pentru Servicii proiectare tehnică, 21.000 de lei pentru servicii de expertiză tehnică, 30.000 de lei pentru încă un studiu de fezabilitate) de la Primăria Moșteni, Teleorman. Primar: Vică Tabarană – PNL, aflat în funcție din anul 2000. A primit 65.000 de lei pentru “Servicii de consultanță în domeniul procedurii de achiziții publice” de la Primăria Bughea de Sus, județul Argeș. Primar – tot PNL: Nicolae Tarbă.

pentru “Servicii de consultanță în domeniul procedurii de achiziții publice” de la Primăria Bughea de Sus, județul Argeș. Primar – tot PNL: Nicolae Tarbă. A primit 40.000 de lei pentru un studiu de fezabilitate de la Primăria Furculești, Teleorman. Primar: Ginel-Florin Pană – PNL.

pentru un studiu de fezabilitate de la Primăria Furculești, Teleorman. Primar: Ginel-Florin Pană – PNL. A primit 40.000 de lei pentru un studiu de fezabilitate de la Primăria Năsturelu, Teleorman. Primar: Ion Mocanu – PNL, aflat în funcție din anul 2000.

pentru un studiu de fezabilitate de la Primăria Năsturelu, Teleorman. Primar: Ion Mocanu – PNL, aflat în funcție din anul 2000. A primit 135.940 de lei pentru mai multe lucrări, cea mai importantă (95.000 de lei) având ca obiect servicii de consultanță în domeniul managementului execuției investiției de la Primăria Sfințești, Teleorman. Primar: Ion Isvoranu, aflat în funcție din 2008, pe atunci în PNL, înlăturat din partid în 2019.

pentru mai multe lucrări, cea mai importantă (95.000 de lei) având ca obiect servicii de consultanță în domeniul managementului execuției investiției de la Primăria Sfințești, Teleorman. Primar: Ion Isvoranu, aflat în funcție din 2008, pe atunci în PNL, înlăturat din partid în 2019. A primit 290.000 de lei pentru studii de fezabilitate și servicii de consultanță de la Primăria Vârtoape, Teleorman. Primar: Ilie Boboc – PNL, aflat în funcție din 2004.

pentru studii de fezabilitate și servicii de consultanță de la Primăria Vârtoape, Teleorman. Primar: Ilie Boboc – PNL, aflat în funcție din 2004. A primit 23.000 de lei pentru servicii de consultanță de la Primăria Rast. Primarul, Iulian Silișteanu, va candida din partea PNL la actualele alegeri, după ce a schimbat mai multe partide.

pentru servicii de consultanță de la Primăria Rast. Primarul, Iulian Silișteanu, va candida din partea PNL la actualele alegeri, după ce a schimbat mai multe partide. A primit 9.000 de lei pentru elaborare studii de la Primăria Drăgănești de Vede, Teleorman. Primar: Victor Letcanu – PNL, aflat în funcție din 1996.

pentru elaborare studii de la Primăria Drăgănești de Vede, Teleorman. Primar: Victor Letcanu – PNL, aflat în funcție din 1996. A primit 94.000 de lei pentru “Servicii de proiectare pentru rețele de apă și canal” de la Primăria Bragadiru, Teleorman, condusă tot de un PNL-ist, Cristian Ionel Chisac, din 2016.

pentru “Servicii de proiectare pentru rețele de apă și canal” de la Primăria Bragadiru, Teleorman, condusă tot de un PNL-ist, Cristian Ionel Chisac, din 2016. A primit 33.600 de lei pentru servicii de tăiere copaci de la Consiliul Județean Ilfov – controlat de PNL.

Recomandări Cum a contribuit o fetiţă de 11 ani la prinderea a trei traficanți de minori din Bacău

Contactat de Libertatea, Gavriș a răspuns că nu a observat “acest amănunt” legat de afilierea “galbenă” a contractelor sale.



Nu am observat lucrul ăsta eu. Nu am nimic… Chiar nici n-am observat acest amănunt. Dacă încercați să sugerați că am vreo legătură cu PNL, e o presupunere greșită, că n-am niciun fel de coloratură politică. Teodor Alexandru Gavriș:

“Cu Consiliul Județean Ilfov am fost subcontractat de o altă firmă. Am făcut trotuare, am făcut drumuri, deci nu se pune problema de experiență. E constatarea dumneavoastră. Interesantă chestia, nici n-am știut. Chiar este o coincidență, o pură coincidență. Eu nu sunt politic, eu sunt specialist. Așa cum sunt specialist în locomotive, mai am o calificare – sunt inginer CFDP, și nu orice inginer. Ca o informație, sunt și doctorand”, a declarat Teodor Gavriș.

Cât despre contractul de la Săbăreni, șeful de la Smart Tech Engineering a ținut să adauge că încă nu a încasat toți banii de la primărie și că vina aparține autorităților, care “nu au întreținut trotuarul”.

Citeşte şi:

Tensiuni la debutul noului an școlar în Spania: din cauza epidemiei, mulți părinți vor să-și țină copiii acasă. Autoritățile îi amenință cu dosare penale

DOCUMENT | Cum începe școala? Harta epidemiologică județ cu județ: 43 de localități sunt în scenariul roșu

Școlile din trei sectoare din București încep cursurile în scenariul galben. Restul, în scenariu verde

PARTENERI - GSP.RO Bancul care îl scoate din sărite pe Putin! O vedetă din Rusia a îndrăznit să-l posteze pe net: „De ce nu reușește ....”

PARTENERI - PLAYTECH Despărțirea e oficială! Prințul Harry și Meghan Markle au făcut anunțul acum. Ce se întâmplă cu toți banii

HOROSCOP Horoscop 8 septembrie 2020. Peștii sunt siguri pe anumite relații, dar mai e destul drum până la finalizarea lor