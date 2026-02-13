Spania implementează o alocație universală pentru creșterea copiilor

Guvernul Spaniei a aprobat marți Strategia pentru Dezvoltare Durabilă, un plan ambițios cu 100 de obiective sociale, printre care se numără implementarea unei alocații universale pentru creșterea copiilor.

Deși măsura nu a fost încă adoptată oficial, intenția este ca aceasta să fie accesibilă tuturor familiilor cu copii sub 18 ani, relatează portalul spaniol de știri El Economista. Strategia, elaborată de Ministerul Drepturilor Sociale, include și o investiție suplimentară de 7 miliarde de euro în infrastructura locativă, ce urmează a fi realizată în următorii patru ani.

Câți bani ar urma să primească minorii de la stat

Ministrul Pablo Bustinduy a explicat că „ceea ce s-a aprobat este o strategie de dezvoltare durabilă, care include obiective precum eradicarea sărăciei extreme în rândul copiilor. În acest scop, se prevede adoptarea unei alocații universale pentru creșterea copiilor”.

Această subvenție ar urma să fie de 200 de euro pe lună pentru fiecare copil sub 18 ani aflat în întreținere. Potrivit surselor ministerului, măsura ar putea fi inclusă în negocierile pentru viitorul Buget General al Statului.

Aproximativ 100.000 de copii români ar putea primi banii de la stat în Spania

Măsura se aplică tuturor copiilor sub 18 ani care trăiesc cu acte în regulă în Spania. În total, aproximativ nouă milioane de copii ar urma să beneficieze de alocația unică de la stat.

Aproximativ 100.000 de copii români, rezidenți cu acte în regulă în Spania, ar putea primi cei 200 de euro pe lună de la Guvernul spaniol, potrivit Digi24. Părinții ar fi bine să știe și ce alocație primesc copiii românilor care lucrează în străinătate, care sintre state acordă alocația și cum se calculează suma.

Guvernul și-a propus să elimine sărăcia severă în rândul copiilor prin alocația de la stat

Conform declarațiilor lui Bustinduy, scopul ajutorului este eliminarea sărăciei severe în rândul copiilor

„Alocația este un instrument pentru atingerea acestui obiectiv, având în vedere rezultatele ultimului sondaj despre condițiile de trai, care arată că sărăcia infantilă rămâne la un nivel ridicat. Această măsură există deja în 17 țări din Uniunea Europeană și ar avea un efect imediat”, a declarat ministrul, citat de El Economista.

Spania investește și în renovarea locuințelor sociale

Strategia prevede, de asemenea, o creștere semnificativă a investițiilor în locuințe, cu scopul de a tripla fondurile publice și de a atinge un procentaj de 5% locuințe sociale în regim de închiriere până în 2030.

În plus, planul sugerează integrarea pe piața de închiriere a aproximativ 10% din locuințele utilizate în prezent pentru turism.

Guvernul a adoptat și un decret-lege care va permite plafonarea prețurilor în situații de urgență ce afectează în mod excepțional cererea și oferta. În astfel de cazuri, creșterile generale ale prețurilor vor fi interzise, iar acestea nu vor putea depăși maximele înregistrate în ultimele 30 de zile.

Cum ar putea reduce alocația sărăcia infantilă din Spania

Un studiu prezentat de UNICEF în noiembrie 2025, intitulat „Beneficiile acțiunii: potențialul politicilor concrete în combaterea sărăciei infantile”, estimează că o alocație universală de 200 de euro pe lună ar putea reduce rata sărăciei infantile cu 7,1 puncte procentuale, scoțând din sărăcie aproximativ 530.000 de copii.

În cazul în care alocația ar fi redusă la 100 de euro pe lună, impactul ar scădea la 270.000 de copii, conform aceluiași raport. UNICEF susține această opțiune ca o măsură mai sustenabilă financiar și mai ușor de implementat.

Peste 30% dintre copiii sub 18 ani din Spania se află în risc de sărăcie sau excluziune

Potrivit celei mai recente anchete realizate de Institutul Național de Statistică (INE) în 2025, 33,8% dintre copiii sub 18 ani se află în risc de sărăcie sau excluziune socială.

Deși această cifră este ușor mai mică decât cele din 2023 și 2024 (34,6% și, respectiv, 34,5%), rămâne încă una dintre cele mai ridicate din ultimii ani, de la publicarea primului indicator în 2014. Grupa de vârstă sub 18 ani este cea mai afectată de sărăcie, comparativ cu alte categorii.

Conform datelor INE, aproximativ 27% dintre persoanele cu vârsta între 16 și 29 de ani se află în risc de sărăcie, alături de 25,6% dintre cei cu vârste între 30 și 44 de ani și 45-65 de ani. În cazul persoanelor de peste 65 de ani, procentajul scade la 19,1%.

Ce ajutoare și alocații pentru copii acordă Spania în prezent

În prezent, principalul sprijin pentru combaterea sărăciei infantile este completarea pentru copii (CAPI), care suplimentează Venitul Minim de Inserție.

Sumele acordate sunt de 115 euro pentru copiii sub trei ani, 80,5 euro pentru cei între trei și șase ani și 57,5 euro pentru cei între șase și optsprezece ani.

Totuși, familiile trebuie să îndeplinească anumite criterii de venit pentru a beneficia de această alocație. De exemplu, un adult cu patru sau mai mulți copii poate avea un venit lunar de până la 4.348 de euro pentru a se încadra.

