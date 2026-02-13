Spania implementează o alocație universală pentru creșterea copiilor

Guvernul Spaniei a aprobat marți Strategia pentru Dezvoltare Durabilă, un plan ambițios cu 100 de obiective sociale, printre care se numără implementarea unei alocații universale pentru creșterea copiilor.

Deși măsura nu a fost încă adoptată oficial, intenția este ca aceasta să fie accesibilă tuturor familiilor cu copii sub 18 ani, relatează portalul spaniol de știri El Economista. Strategia, elaborată de Ministerul Drepturilor Sociale, include și o investiție suplimentară de 7 miliarde de euro în infrastructura locativă, ce urmează a fi realizată în următorii patru ani.

Câți bani ar urma să primească minorii de la stat

Ministrul Pablo Bustinduy a explicat că „ceea ce s-a aprobat este o strategie de dezvoltare durabilă, care include obiective precum eradicarea sărăciei extreme în rândul copiilor. În acest scop, se prevede adoptarea unei alocații universale pentru creșterea copiilor”.

Această subvenție ar urma să fie de 200 de euro pe lună pentru fiecare copil sub 18 ani aflat în întreținere. Potrivit surselor ministerului, măsura ar putea fi inclusă în negocierile pentru viitorul Buget General al Statului.

Aproximativ 100.000 de copii români ar putea primi banii de la stat în Spania

Măsura se aplică tuturor copiilor sub 18 ani care trăiesc cu acte în regulă în Spania. În total, aproximativ nouă milioane de copii ar urma să beneficieze de alocația unică de la stat.

Aproximativ 100.000 de copii români, rezidenți cu acte în regulă în Spania, ar putea primi cei 200 de euro pe lună de la Guvernul spaniol, potrivit Digi24. Părinții ar fi bine să știe și ce alocație primesc copiii românilor care lucrează în străinătate, care sintre state acordă alocația și cum se calculează suma.

Guvernul și-a propus să elimine sărăcia severă în rândul copiilor prin alocația de la stat

Conform declarațiilor lui Bustinduy, scopul ajutorului este eliminarea sărăciei severe în rândul copiilor

„Alocația este un instrument pentru atingerea acestui obiectiv, având în vedere rezultatele ultimului sondaj despre condițiile de trai, care arată că sărăcia infantilă rămâne la un nivel ridicat. Această măsură există deja în 17 țări din Uniunea Europeană și ar avea un efect imediat”, a declarat ministrul, citat de El Economista.

Spania investește și în renovarea locuințelor sociale

Strategia prevede, de asemenea, o creștere semnificativă a investițiilor în locuințe, cu scopul de a tripla fondurile publice și de a atinge un procentaj de 5% locuințe sociale în regim de închiriere până în 2030.

În plus, planul sugerează integrarea pe piața de închiriere a aproximativ 10% din locuințele utilizate în prezent pentru turism.

Guvernul a adoptat și un decret-lege care va permite plafonarea prețurilor în situații de urgență ce afectează în mod excepțional cererea și oferta. În astfel de cazuri, creșterile generale ale prețurilor vor fi interzise, iar acestea nu vor putea depăși maximele înregistrate în ultimele 30 de zile.

Cum ar putea reduce alocația sărăcia infantilă din Spania

Un studiu prezentat de UNICEF în noiembrie 2025, intitulat „Beneficiile acțiunii: potențialul politicilor concrete în combaterea sărăciei infantile”, estimează că o alocație universală de 200 de euro pe lună ar putea reduce rata sărăciei infantile cu 7,1 puncte procentuale, scoțând din sărăcie aproximativ 530.000 de copii.

În cazul în care alocația ar fi redusă la 100 de euro pe lună, impactul ar scădea la 270.000 de copii, conform aceluiași raport. UNICEF susține această opțiune ca o măsură mai sustenabilă financiar și mai ușor de implementat.

Peste 30% dintre copiii sub 18 ani din Spania se află în risc de sărăcie sau excluziune

Potrivit celei mai recente anchete realizate de Institutul Național de Statistică (INE) în 2025, 33,8% dintre copiii sub 18 ani se află în risc de sărăcie sau excluziune socială.

Deși această cifră este ușor mai mică decât cele din 2023 și 2024 (34,6% și, respectiv, 34,5%), rămâne încă una dintre cele mai ridicate din ultimii ani, de la publicarea primului indicator în 2014. Grupa de vârstă sub 18 ani este cea mai afectată de sărăcie, comparativ cu alte categorii.

Conform datelor INE, aproximativ 27% dintre persoanele cu vârsta între 16 și 29 de ani se află în risc de sărăcie, alături de 25,6% dintre cei cu vârste între 30 și 44 de ani și 45-65 de ani. În cazul persoanelor de peste 65 de ani, procentajul scade la 19,1%.

Ce ajutoare și alocații pentru copii acordă Spania în prezent

În prezent, principalul sprijin pentru combaterea sărăciei infantile este completarea pentru copii (CAPI), care suplimentează Venitul Minim de Inserție.

Sumele acordate sunt de 115 euro pentru copiii sub trei ani, 80,5 euro pentru cei între trei și șase ani și 57,5 euro pentru cei între șase și optsprezece ani.

Totuși, familiile trebuie să îndeplinească anumite criterii de venit pentru a beneficia de această alocație. De exemplu, un adult cu patru sau mai mulți copii poate avea un venit lunar de până la 4.348 de euro pentru a se încadra.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
FRF spune că nu stă în Mircea Lucescu, care va pleca în Belgia „la unul dintre primii specialiști în oncologie moleculară din lume”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow! Impresionant cum arată casa Gabrielei Firea! Are o cameră cu pereții tapetați cu icoane de sus până jos, sufrageria e transformată în submarin, cu hublouri, însă un alt detaliu a atras atenția absolut tuturor
Viva.ro
Wow! Impresionant cum arată casa Gabrielei Firea! Are o cameră cu pereții tapetați cu icoane de sus până jos, sufrageria e transformată în submarin, cu hublouri, însă un alt detaliu a atras atenția absolut tuturor
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Unica.ro
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Iulia Vântur, dezvăluiri despre momentele cele mai dificile pe care le-a trăit în India. Cu ce obstacole s-a confruntat artista în cariera ei: „M-a consumat emoțional teribil”
Elle.ro
Iulia Vântur, dezvăluiri despre momentele cele mai dificile pe care le-a trăit în India. Cu ce obstacole s-a confruntat artista în cariera ei: „M-a consumat emoțional teribil”
gsp
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
GSP.RO
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
GSP.RO
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
Parteneri
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Libertateapentrufemei.ro
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Avantaje.ro
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

Aproape 500.000 de români au ajuns în Thassos în 2025. Primarul a venit la București să le mulțumească personal. Ce ofertă pregătește pentru 2026
Știri România 07:59
Aproape 500.000 de români au ajuns în Thassos în 2025. Primarul a venit la București să le mulțumească personal. Ce ofertă pregătește pentru 2026
Un val de frig din Rusia lovește România la începutul săptămânii viitoare. Prognoza meteo ANM în perioada 16 februarie - 16 martie 2026
Știri România 07:57
Un val de frig din Rusia lovește România la începutul săptămânii viitoare. Prognoza meteo ANM în perioada 16 februarie – 16 martie 2026
Parteneri
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Adevarul.ro
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Românul celebru cu care Mihai Stoica s-a împăcat după 18 ani. „Așa e la bătrânețe.”
Fanatik.ro
Românul celebru cu care Mihai Stoica s-a împăcat după 18 ani. „Așa e la bătrânețe.”
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Financiarul.ro
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Superliga.ro (P)
Sebastian Mailat: „Mă rugam să merg, nu să joc fotbal”
Sebastian Mailat: „Mă rugam să merg, nu să joc fotbal”
Fotbaliștii străini de la Dinamo încearcă gustări românești
Fotbaliștii străini de la Dinamo încearcă gustări românești
Parteneri
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare. Ce reguli au în căsnicia lor: "Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine..."
Elle.ro
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare. Ce reguli au în căsnicia lor: "Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine..."
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Jojo, studentă la 44 de ani. Ce cursuri a ales actrița să urmeze. „Este primul meu an și sunt foarte încântată”
Stiri Mondene 12 feb.
Jojo, studentă la 44 de ani. Ce cursuri a ales actrița să urmeze. „Este primul meu an și sunt foarte încântată”
Sfatul Mihaelei Bilic pentru un grătar mai sănătos. În ce trebuie să marinezi, de fapt, carnea. „Știința pusă în slujba nutriției vine cu soluții”
Stiri Mondene 12 feb.
Sfatul Mihaelei Bilic pentru un grătar mai sănătos. În ce trebuie să marinezi, de fapt, carnea. „Știința pusă în slujba nutriției vine cu soluții”
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
TVMania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
Frații Pavăl, anunț despre numele "Carrefour", după ce au cumpărat toate magazinele din România
ObservatorNews.ro
Frații Pavăl, anunț despre numele "Carrefour", după ce au cumpărat toate magazinele din România
Parteneri
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
GSP.ro
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Mediafax.ro
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Când și unde vor fi înmormântați Sorin și Diana Iacob, alături de copilul lor. Familia a ales o zi cu o semnificație aparte
KanalD.ro
Când și unde vor fi înmormântați Sorin și Diana Iacob, alături de copilul lor. Familia a ales o zi cu o semnificație aparte

Politic

Nicușor Dan, despre implicarea lui George Simion în scoaterea României din Visa Waiver: „A mulțumit SUA că ne-au scos”
Politică 12 feb.
Nicușor Dan, despre implicarea lui George Simion în scoaterea României din Visa Waiver: „A mulțumit SUA că ne-au scos”
Nicușor Dan a anunțat că liderii europeni vor să coboare prețul la energie: „S-a vorbit de a termina în sfârșit piața unică”
Politică 12 feb.
Nicușor Dan a anunțat că liderii europeni vor să coboare prețul la energie: „S-a vorbit de a termina în sfârșit piața unică”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Ce lovitură! Un român s-a umplut de bani după ce a luat marele premiu de 4.5 milioane de euro la Loto 6/49! E ireal cât a costat biletul câștigător
Fanatik.ro
Ce lovitură! Un român s-a umplut de bani după ce a luat marele premiu de 4.5 milioane de euro la Loto 6/49! E ireal cât a costat biletul câștigător
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată