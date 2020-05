De Paul Tecuceanu,

Deși înainte de a pleca din țară li s-a promis că vor câștiga sume importante de bani, românii au dat de necaz în Germania. Ajunși în această țară, cei 11 muncitori – două femei și nouă bărbați – au fost băgati într-un fel de carantinã, fără mâncare si fără niciun fel de asigurare cã situatia lor se va îmbunătăți. Așa-zisul angajator le oferea câte o pâine pe zi, cartofi si varză crude. În schimb, acesta le cerea 5 euro. În momentul în care au început să-și ceară drepturile salariale, oamenii au primit amenințări.

În cele din urmă, aceștia au fost goniți, fără niciun ban în buzunar. După ce au mers pe jos kilometri întregi ca sã ajungã la Bonn, au fost nevoiți sã cerșeascã. Disperați, aceștia au solicitat ajutorul autorităților române.

„Oameni buni, suntem pe străzi, fără bani, fără mâncare, fără nimic și nu știm cum să ajungem în țară. Vă rugăm, ajutați-ne! Suntem nemîncați, dormim prin boscheți…

Am ajuns oamenii străzilor, în Germania. Am fost păcăliți de un patron german și un român, șef de echipă. Am fost sechestrați etc. Dacă există oameni cu suflet bun, să ne aducă în țară, să facă o colectă pentru că nu avem bani, pentru vreun transport să venim în țară. Nu mai rezistăm mult”, a spus, într-un videoclip postat pe Facebook, George Mitache, unul dintre cei 11 români.

Cazul a ajuns la Guvern

Primarul comunei Bãcani, Vasile Stoica, a discutat cu ministrul sãnãtãtii, Nelu Tãtatu, cãruia i-a prezentat situatia disperatã a consãtenilor sãi.

În sedinta de Guvern de sâmbătă, Nelu Tãtaru a discutat despre cum pot fi adusi în tarã cei 11 vasluieni. În urma intervenției autorităților române, cei 11 români au fost cazați într-un hotel din Bonn, iar în câteva zile vor ajunge acasã.

