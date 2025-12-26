Mandatele internaţionale de arestare au fost emise pentru suspecţii care încă nu au fost capturaţi. Operaţiunea a fost condusă de unităţile antiterorism din Istanbul, după ce serviciile de informaţii au semnalat planuri ale grupării Statul Islamic de a ataca persoane non-musulmane şi adunările festive, conform postului public TRT.

În timpul percheziţiilor, poliţia a găsit pistoale şi documente la mai multe adrese. Ancheta a arătat că suspecţii erau în contact direct cu agenţi activi în zone de conflict. Turcia desfăşoară frecvent operaţiuni similare pentru a combate reţelele Statului Islamic.

Gruparea extremistă a revendicat atacul din 2017 asupra unui club de noapte din Istanbul, care a avut loc în noaptea de Revelion şi a dus la decesul a 39 de persoane.

