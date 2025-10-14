Sistemul național de gestionare a riscurilor a anunțat instalarea unui post de comandament pentru coordonarea operațiunilor de recuperare a victimelor. O înregistrare video circulată pe rețelele sociale arată salvatori scoțând un corp dintr-o apă noroioasă.

Primarul din El Callao, Jesus Coromoto Lugo, a transmis condoleanțe familiilor îndoliate. El a subliniat că minerii „munceau pentru a-și câștiga existența” în mina Cuatro Esquinas de Caratal, situată la aproximativ 850 de kilometri sud-est de Caracas.

Înainte de tragedie, primarul difuzase imagini care arătau inundațiile din regiune. Ploile torențiale au afectat grav statul Bolivar, provocând pagube semnificative.

Echipele de intervenție, formate din servicii de urgență și personal militar, depun eforturi pentru recuperarea tuturor victimelor. Autoritățile investighează cauzele exacte ale accidentului și evaluează măsurile necesare pentru prevenirea unor situații similare în viitor.