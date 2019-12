De Adriana Nedelea, Eli Driu (foto),

„A fost o experiență extraordinară, fac asta din pasiune. Alpinismul e o pasiune. Îmi place sportul, de mic, sunt o persoană activă din punct de vedere sportiv”, a explicat Alex, care e și student în anul II la Geografie, la Cluj-Napoca.

El a spus și cum a început să pună această pasiune în practică, dar mai ales cum a reușit să își îndeplinească un prim vis din cele trei pe care le are, în materie de alpinism.

„De cățărat m-am apucat în sală, pe perete, în urmă cu 4 ani, în liceu si acum un an an aflat de Festivalul Climb Again, organizat la Bucuresti, unde au venit copiii cu deficiențe de vedere. Am fost la festival, mi-a plăcut, m-am apucat de antrenamente la Cluj-Napoca și într-o zi povesteam cu antrenorul meu și îi spuneam că am un vis… să urc pe trei vârfuri: Kilimanjaro (5.895 m), Mont Blanc (4.810 m) și Elbrus (5.642 m). Având cunoștințe comune în lumea alpină, antrenorul meu a luat legătura cu ghidul Cosmin Andron (Clubul Climb Again), pentru a vedea de ce e nevoie pentru o expediție și s-a oferit să îmi fie ghid. A făcut asta fără un onorariu, iar expediția a avut loc în concediul lui”, a mai spus Alex.

El a explicat și cum a decurs expediția în tandem, pentru o bună organizare pe traseu.

„Mă țineam de rucsacul lui, iar el mă avertiza cu privire la obstacolele care urmau. L-am rugat să îmi spună din timp de anumite zone periculoase, pentru a-mi organiza pașii, mai ales că în dreapta aveam o râpă”, a afirmat Alex.

El a spus deja că următorul pas va fi vârful Mont Blanc, la anul, în august.

Mă simt în elementul meu, pe munte. E o plăcere intensă, când urc pe munte, nu e ceva sec! Alex Benchea:

Alpinistul a venit la Libertatea.ro însoțit și de antrenorul său, Răzvan Nedu.

„Antrenamentele seamănă cu cele ale sportivilor normali, doar că e vorba doar de felul cum se descrie și se explică traseul. El este în culori, dar noi nu îl putem vedea. Astfel, ni se spune ce fel de prize vor fi, ce obstacole urmează, iar noi ne facem o hartă mentală a traseului. Iar dacă îl facem de mai multe ori… ajungem să îl memorăm și să îl facem singuri, a declarat Răzvan Nedea, și el o persoană cu deficiențe de vedere.

Răzvan Nedea

Răzvan vede în proporție de 1,5% cu un ochi și 2% cu celălalt. De altfel, el a precizat că în studioul Libertatea Live distinge doar reflectoarele și ecranul alb din spatele Adrianei Nedelea, dar și că jurnalista are ceva în față, dar nu vede clar obiectul. Era vorba de o tabletă.

La finalul emisiunii, Răzvan Nedu – antrenor și campion de escaladă – a spus că activitatea lor poate fi susținută cu un SMS la 8848, cu textul „Vezi”.

Răzvan Nedu și Alex Benchea sunt legitimați la Clubul Climb Again, un ONG afiliat la Federația Română de Alpinism și Escaladă.