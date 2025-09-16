Peștii koi sunt o specie de crap ornamental, originară din Japonia. Aceștia sunt foarte apreciați de colecționari datorită culorilor și modelelor lor deosebite. Prețurile pentru exemplarele de calitate pot ajunge la mii de euro.

Un furt neobișnuit a avut loc recent în districtul Klagenfurt-Land, unde hoți necunoscuți au sustras 15 pești koi valoroși dintr-un iaz de grădină. Peștii furați valorează mii de euro.

Pe lângă furtul peștilor, au fost distruse și mai multe plante acvatice din iaz. Paguba totală se ridică la o sumă cu patru cifre.

Hoții nu s-au mulțumit doar cu peștii. Ei au vandalizat și o mașină parcată în fața grădinii, smulgând oglinda laterală stângă.

Acest act de vandalism a cauzat proprietarului daune suplimentare de câteva sute de euro.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a-i identifica pe făptași. Deocamdată nu există suspecți, dar poliția speră să găsească indicii care să ducă la prinderea hoților.





