„Din păcate – sau, în fine, aşa este sistemul – când eşti autoritate publică, pentru a face orice fel de investiţie trebuie să faci o achiziţie publică şi înainte de achiziţia publică trebuie să faci un studiu de fezabilitate, nişte indicatori tehnico-economici. Toate acestea durează. Nu am găsit aceste documentaţii gata, ca să putem să le atribuim. (…) Din punct de vedere tehnic, se poate ajunge la 50 într-un an. (…) Din păcate, nu putem lucra decât în intervalul în care reţeaua nu este solicitată, adică aprilie-octombrie”, a precizat edilul.

Din totalul de o mie de kilometri de reţea primară, 100-150 de kilometri au o vechime de mai mică de 10 ani, iar alţi 100-150 de kilometri au o vechime mai mică de 20 de ani. În acest an au fost reabilitaţi 15 kilometri.

„Pe termen mediu, în acest mandat, va fi mai bine, pentru că am semnat acel contract cu Comisia Europeană pentru un ajutor de 300 de milioane, care înseamnă 210 kilometri din 1.000. În condiţiile date, am atribuit către compania noastră municipală 13 kilometri, din care ei au făcut 8-9. Am atribuit deja 20, tot pe buget local, din ceilalţi 40 şi vom relansa licitaţia pentru alţi 20. Pe de altă parte, în această vară s-au făcut acele reparaţii care erau necesare. Asta s-a putut face în acest an. Iarna viitoare va fi mult mai bine”, a spus el.

Potrivit primarului Capitalei, pierderile de pe reţeaua de transport şi distribuţie a agentului termic sunt de 37%. La acestea se adaugă însă şi aspecte legate de producţie, în contextul în care centralele ELCEN sunt din anii 60. El a reamintit că Municipalitatea a făcut paşi procedurali pentru achiziţia ELCEN, aflat în insolvenţă de mai mulţi ani.

