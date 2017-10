Fostul inspector general școlar de la Brăila, în sfârșit repus în funcție. Decizia Ministerului Educației a venit luni seara târziu, după ce Canciu și-a exprimat public revolta față de întârzierea cu care o decizie judecătorească este pusă în aplicare: „Nerespectarea legii e o aroganță pe care nu o pot explica”, spune Canciu într-o declarație pentru Libertatea.

La două săptămâni de când a câștigat în instanță procesul cu Ministerul Educației, fostul șef al învățământului brăilean Cătălin Canciu, demis în august alături de alți 12 inspectori generali școlari din țară, a fost reinstalat în fruntea Inspectoratului Școlar Brăila.

”Nerespectarea legii e o aroganță pe care nu o pot explica, atât timp cât până la revocare am făcut parte cu toții dintr-o echipă a educației, am fost colegi, parteneri. După care am fost oaia neagră sau una din cele 13 oi negre si s-au năpustit asupra noastră ca să arate cât suntem de nepricepuți și de răi, iar noi le-am demonstrat și colegii mei vor demonstra în continuare că totul a fost doar un abuz și nimic altceva”, a declarat Cătlin Canciu.