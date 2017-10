20 de ani de închisoare pentru ploieșteanul care și-a ucis iubita fiindcă nu a vrut să facă amor în grup

Ploieșteanul care în luna februarie a acestui an și-a ucis cu mai multe lovituri de cuțit iubita, chiar sub privirile fiului acesteia, pe motiv că aceasta și două dintre prietenele ei au refuzat să facă amord în grup cu el, și-a primit pedeapsa: bărbatul, fost proxenet, a fost condamnat la 20 de ani și 8 luni de închisoare. În plus, el trebuie să plătească despăgubiri de câte 50.000 de euro fiecăruia dintre cei doi copii ai victimei.

Alexandru Ștefan Rusu a fost trimis în judecată pentru infracțiunea de omor după ce în luna februarie a acestui an și-a ucis cu mai multe lovituri de cuțit concubina și l-a înjunghiat în umăr pe unul dintre fiii acesteia care sărise să-și apere mama.

Totul s-a întâmplat într-un apartament din cartierul ”Mihai Bravu” din Ploiești, după o noapte de beție. Alexandru Rusu și iubita lui, Mariana, în vârstă de 36 ani au primit în vizită pe două dintre prietenele femeii. După câteva pahare, bărbatul le-a propus celor trei o partidă de sex în grup, însă acestea au refuzat. Atunci, el s-a înfuriat și a luat un cuțit cu care a început să lovească. Cele două prietene ale Marianei, două tinere de 16 și 19 ani, au reușit să se salveze fugind, iar una dintre ele a sunat la 112. Între timp, fiul cel mare al femeii, David, a încercat să-și apere mama și a fost și el lovit în umăr cu cuțitul. În cele din urm femeia a murit iar agresorul a fugit.

Alexandru Rusu s-a predat a doua zi, când a și recunoscut fapta în timpul audierilor. Cu toate acestea, între el și procurori nu a fost încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției.

După un proces care a durat puțin peste jumătate de de an, bărbatul a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru uciderea iubitei sale și la 2 ani pentru agresiune asupra fiului acesteia, pedeapsa finală fiind de 20 de ani și 8 luni de închisoare. Aflat în penitenciarul Mărgineni, Alexandru Rusu trebuie să achite și câte 50.000 de euro daune fiecăruia dintre cei doi fii ai Marianei, dar și 5000 de euro contravaloarea cheltuielilor de înmormântare. Decizia nu este definitivă, iar condamnatul o poate ataca la Curtea de Apel.

Alexandru Ștefan Rusu nu este la prima sentință într-un dosar penal. El a mai stat după gratii în urma unei condamnări pentru proxenetism.