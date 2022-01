Vorbind pentru sursa citată, Radu Floricel, 40 de ani, originar din România, a spus că și-a dat seama doar la secția de poliție că este interogat pentru uciderea ei și „nu-i venea să creadă”.

Românul a fost arestat miercuri, în legătură cu uciderea lui Ashling Murphy, în vârstă de 23 de ani, o profesoară locală de școală primară, care a fost agresată mortal în timp ce alerga de-a lungul malului canalului din Tullamore.

Floricel a fost eliberat din arest joi seară și eliminat din anchetele Garda. Vineri, bărbatul, tatăl unui copil, a descris momentul de coșmar în care a fost arestat, întrebările repetate ale poliției și modul în care asemănarea lui cu un biciclist misterios, acum un alt suspect în caz, l-a așezat în mod greșit în centrul anchetei.

Poliția a confirmat în cele din urmă că românul făcuse cumpărături într-un supermarket Centra în momentul în care doamna Murphy a fost ucisă. Floricel a spus că i-a comunicat deja avocatului său că dorește să dea în judecată An Garda Síochána și a spus că dorește să-și dezvăluie povestea, astfel încât publicul să înțeleagă că este un bărbat nevinovat, după ce a primit amenințări josnice pe rețelele de socializare.

Garda a emis joi o declarație în care confirmă nevinovăția sa și l-a cazat într-un hotel pentru noapte, pentru a-l proteja de oamenii care au crezut în mod greșit că a ucis-o pe doamna Murphy.

Radu Floricel, originar din Transilvania, și-a amintit că a vizitat canalul cu câteva ore înainte de crimă și s-a întors la casa lui din Tullamore, pe care o împarte cu mama sa, Carmen, și cu sora, Neira. Cu puțin înainte de ora 16 în acea zi, a vrut să meargă la cumpărături, iar soțul vecinei sale a fost de acord să-l ducă la Centra cu mașina.

În timp ce se afla în Centra, un atacator necunoscut a ucis-o pe profesoara Murphy, de-a lungul canalului. Garda s-a grăbit să obțină filmări ale zonei și a găsit un videoclip de la un bloc de apartamente care arăta un bărbat mergând cu bicicleta în centrul orașului, de pe canal, imediat după crimă.

Se înțelege că Radu a fost identificat în mod greșit ca fiind biciclistul și polițiștii au sunat la el acasă. „Am venit la uşă şi doi poliţişti au început să-mi pună toate aceste întrebări. Unde am fost azi? Am fost de-a lungul canalului? Nu-mi aminteam exact la ce oră eram pe canal. M-au arestat atunci.

Într-adevăr, am crezut că este o glumă. M-am uitat în jur, gândindu-mă că este o farsă, cineva face asta pentru o glumă, dar apoi am putut să văd că este real”, a spus el.

El a susținut că percheziția polițiștilor „a stricat casa”. Sora lui, Neira, a protestat față de arestarea fratelui ei și a încercat să roage poliția să oprească căutarea. Și ea a fost arestată.

În timp ce Floricel era arestat și-a amintit cum mergea zilnic pe câmpuri pentru a hrăni niște cai. „M-am gândit: poate că asta este, fac videoclipuri cu cai, pentru că iubesc caii și m-am gândit că poate ei cred că am ucis unul dintre cai și o să mă explic”.

La poliție a fost întrebat dacă a ucis o tânără pe canal în acea zi. „Nu îmi venea să cred că se întâmplă asta. Am spus: desigur că nu am făcut-o. M-au tot întrebat la ce oră eram pe canal și încercam să mă gândesc exact când, dar nu eram sigur și nu voiam să dau un răspuns greșit”.

I-au luat toate hainele pentru expertiza criminalistică și i-au luat mai multe haine de acasă. Au căutat și o bicicletă, dar nu au găsit una. „Niciuna dintre hainele pe care le port acum nu este a mea. Toate mi-au fost date de polițiști, nici măcar nu m-am putut schimba încă”, a spus românul, când dădea interviul pentru Extra.

El a descris polițiștii ca fiind „profesioniști” în interogatoriul, dar a spus că „păreau convinși că eu sunt ucigașul și așa mă interogau”. El le-a explicat că soțul unei vecine îl dusese la Centra în momentul crimei, iar detectivii au sunat la ea acasă, în același complex de locuințe, pentru a-i interoga pe ea și pe soțul ei.

Cuplul a confirmat că Floricel se afla în Centra la momentul crimei. Cu toate acestea, interogarea a continuat. „Au fost atât de multe sesiuni, două ore, trei ore, aceleași întrebări și iar, și iar. Unde am fost în ziua aceea? La ce oră am fost de-a lungul canalului? Am cunoscut-o pe această femeie?”.

Detectivii i-au arătat apoi filmările video ale biciclistului. „Am văzut că tipul din videoclip era mai mare decât mine. Era mai brunet decât mine, dar puteam să văd și că dintr-un anumit unghi, semăna cu mine. Și părul lui era diferit. Le-am explicat toate acestea și le-am spus că nu sunt eu, ci că cineva se înșală în mod clar din cauza unei asemănări”.

El a mai explicat că are o placă de titan în picior și o altă placă în braț care îl împiedică să meargă cu bicicleta și, de asemenea, că nu deține bicicletă. Polițistul care era la el acasă a sunat apoi la sediu pentru a confirma că românul nu putea merge cu bicicleta și nu deține o bicicletă.

După ore întregi de audieri, miercuri, el a fost plasat într-o celulă din stația garda. „Am putut dormi doar zece minute, la un moment dat, pentru că poliția a tot venit la celula mea să mă verifice”, a spus el. Interogarea a continuat joi.

„Era un număr mare de polițiști în stație. Veniseră și din Dublin. Am fost cu adevărat în stare de șoc. Nu-mi venea să cred că sunt în centrul acestui lucru”, spune românul.

În cele din urmă, a fost dus înapoi în celula sa. „Doi polițiști au venit în celula mea. L-am auzit pe unul dintre ei spunând: „Spune-i tu”. Mi-au spus că voi fi eliberat. Apoi am ieșit și unii dintre polițiști și-au cerut scuze și mi-au mulțumit că am ajutat la anchetă. Unii dintre ei chiar m-au îmbrățișat. Erau atât de mulți polițiști care se uitau la mine pe coridor”.

El și familia lui laudă avocatul său pentru asistență juridică, Donal Farrelly, care s-a asigurat că poliția a emis un comunicat de presă în care afirmă că bărbatul aflat în arest nu mai era suspect. Dar, până atunci, pe rețelele de socializare circulau fotografii cu Floricel, numeroase persoane amenințând că îl vor ucide. Ei au scris comentarii amenințătoare pe pagina lui de Facebook și au spus că speră că va fi ucis în închisoare.

„Au trimis chiar și mesaje de amenințare avocatului meu. A fost o nebunie, așa că poliția a spus că nu ar trebui să merg acasă, că îmi vor rezerva un hotel pentru noapte până când totul se va calma”, mai spune românul.

Și-a petrecut noaptea de joi într-un hotel din Tullamore. Vineri, avocatul său l-a lăsat la casa familiei. A fost întâmpinat la ușă de mama sa, Carmen, care l-a îmbrățișat cu căldură, și de vecina lui, femeia care a ajutat să-și dovedească nevinovăția.

