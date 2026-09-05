Potrivit ISU Crișana, incendiul, raportat în jurul orei 14, s-a apropiat periculos de zona locuințelor. „Suprafața afectată este estimată, momentan, la aproximativ 25 de hectare. Incendiul s-a apropiat de zona caselor, dar nu a cuprins vreuna dintre acestea. Există, totuși, pericol de propagare la case”, a declarat pentru ebihoreanul.ro plutonier Alina Butaci, purtătoarea de cuvânt a ISU Crișana. De asemenea, întreaga zonă se află sâmbătă sub cod galben de vânt puternic, ceea ce complică misiunea pompierilor.

Cititorii ebihoreanul.ro au trimis imagini din zonă, inclusiv unele surprinse dintr-un elicopter, care arată amploarea incendiului. În filmări se pot vedea întinderi vaste de teren pârjolit și înnegrit, iar flăcările par să fi ajuns foarte aproape de câteva locuințe. Locuitorii din zonă susțin că focul ar fi distrus un grajd și un teren de fotbal, însă aceste informații nu au fost confirmate oficial.

La fața locului intervin echipaje de la Secția Beiuș și Stația Ștei, în colaborare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Drăgănești. „Intervenția este îngreunată de vântul puternic, care își schimbă direcția, favorizând extinderea incendiului. Misiunea este în dinamică, iar pompierii acționează pentru limitarea și stingerea focarelor», a mai adăugat Alina Butaci.

Deocamdată, autoritățile monitorizează atent situația, prioritar fiind evitarea extinderii flăcărilor către locuințele din apropiere.

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