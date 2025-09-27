Niveluri ridicate de metanol

Potrivit Comitetului de anchetă, autopsiile efectuate asupra a șase persoane decedate între 10 și 17 septembrie, în zona Volosovski, au arătat prezența unor niveluri ridicate sau letale de metanol. Vineri, aceeași instituție raportase deja 19 decese în districtul Slantsevski.

Trei persoane au fost arestate și urmează să fie judecate. Printre suspecți se află o femeie de 60 de ani și un bărbat de 70 de ani, acuzați că ar fi comercializat alcoolul consumat de victime.

Astfel de tragedii, provocate de alcool contrafăcut vândut la prețuri mici, nu sunt neobișnuite în Rusia, unde alcoolismul rămâne o problemă serioasă, chiar dacă nivelurile sunt mai reduse față de vârful anilor 1990.

Vodca a devenit prea scumpă pentru ruși

Deși legislația privind traficul cu metanol a fost înăsprită, vodca a devenit tot mai greu accesibilă pentru milioane de ruși, mai ales în mediul rural, unde nivelul de trai este foarte scăzut.

De la 1 ianuarie 2025, Ministerul de Finanțe a majorat prețul minim de vânzare pentru o sticlă de 0,5 litri de vodcă la 349 de ruble (circa 3 euro).

În aceste condiții, producția de vodcă a scăzut semnificativ, în ciuda creșterii consumului de băuturi tari.

Declinele sunt puse pe seama prețurilor mai mari pentru populația locală și a interdicției de export către UE, SUA și alte state, ca urmare a sancțiunilor occidentale.

Pe de altă parte, premierul Mihail Mișhustin a anunțat că salariul minim în Rusia a crescut în 2025 la 22.440 de ruble (aproximativ 213 euro), comparativ cu 19.242 de ruble (circa 183 de euro) în 2024.

