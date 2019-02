Motivul pentru care un bărbat și-a făcut poza de buletin cu o scobitoare în gură

Sergio s-a prezentat cuminte la funcționari, și-a plasat o scobitoare între dinți și a zâmbit afabil. Incredibil, a driblat atenția tuturor cărora le-a trecut prin mâini documentul.

Și a ieșit pe piață! Sergio a postat pozele cu documentul pe rețelele sociale, iar acestea s-au viralizat rapid!

„Părea incredibil, dar am făcut-o. Adevărul este că nu am crezut că e real până nu am văzut buletinul în mâinile mele!”, s-a lăudat Sergio, care va fi cercetat acum de autorități, mai ales că reglementările privind imaginea din documentul de identitate sunt foarte stricte în acest sens în toată lumea: fotografia trebuie făcută din față, cu capul descoperit și fără ochelari de soare sau orice articol de îmbrăcăminte care poate împiedica identificarea persoanei.

Presa spaniolă redă și povestea pariului.

Mătușa lui Sergio l-a avertizat: „Să nu uiți să scoți scobitoarea din gură când mergi să-ți faci buletinul!”.

Unchiul, pișicher, a replicat: „Ai o cină de 500 de euro dacă ai «cojones» să faci poză cu scobitoarea între dinți”.

Sergio a luat totul în serios și a câștigat.

Concluzia: „Am întotdeauna trei sau patru scobitori în portofel. Niciodată nu știi când vei avea nevoie de acest obiect simplu, dar eficient”.

