Echipele de cercetători de la Consiliul Național de Cercetare Științifică și Tehnică (CONICET) și de la Centrul Sudic de Investigații Științifice (CADIC) au fost inițial alertate după descoperirea a două cadavre de orci.

Orcile au eșuat în același timp

Investigațiile ulterioare au dus însă la identificarea altor 24 de exemplare, aflate în zone greu accesibile, toate aparținând ecotipului D – un grup rar de orci, ușor de recunoscut după capul rotunjit, petele oculare mici și înotătoarea dorsală curbată.

Autopsiile preliminare nu au indicat semne de traumă sau răni externe, ceea ce exclude posibilitatea unor coliziuni cu nave sau prinderi în plase de pescuit. Starea de descompunere similară a carcaselor sugerează că animalele au eșuat simultan, ceea ce i-a determinat pe experți să caute o cauză comună.

„Ceea ce ne-a surprins cel mai mult a fost numărul mare de exemplare. Monitorizăm această zonă de peste zece ani și nu am mai văzut niciodată atâtea orci eșuate. Este un eveniment extrem de rar, mai ales că orcile sunt, de fapt, cei mai mari membri ai familiei delfinilor, nu balene propriu-zise”, a declarat Mónica Torres, purtătorul de cuvânt al CONICET.

Cauzele acestei eșuări în masă, investigate de cercetători

Cercetătorii vor continua investigațiile prin analize detaliate ale organelor și țesuturilor interne, pentru a identifica posibile afecțiuni sau cauze toxice care ar fi putut duce la moartea în masă.

„Uneori este dificil să stabilești motivul exact, mai ales dacă animalele nu sunt găsite imediat după deces”, a explicat Torres.

Golful San Sebastián are o pantă foarte lină și maree cu amplitudine mare, de până la 17 metri, ceea ce ar putea face ca orcile să rămână blocate la reflux, în special dacă nu sunt familiarizate cu zona.

Până acum, eșuări similare ale orcilor din ecotipul D au fost documentate doar de două ori în lume: o dată în Noua Zeelandă (1955), când 17 orci subantarctice au fost găsite moarte, și apoi în Strâmtoarea Magellan (Chile, 2020), unde nouă exemplare au eșuat.

„Este esențial ca exemplarele să fie lăsate intacte pe plajă, pentru ca specialiștii să poată colecta toate datele necesare în vederea stabilirii cauzei acestei tragedii biologice”, a transmis CONICET.

