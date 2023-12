Protestul are loc în mai multe filiale județene ale Direcției Naționale de Probațiune. Aradul și Clujul sunt primele filiale unde, de luni, 10 decembrie, o parte dintre angajați au intrat în greva foamei. Miercuri, 13 decembrie, șapte angajați din Iași s-au alăturat protestului.

La acest moment, 30 de consilieri de probațiune sunt în greva foamei la nivel național, conform informațiilor furnizate de protestatari.

Salarii calculate greșit de șase ani

Conform consilierilor de probațiune cu care a discutat Libertatea, salariile acestora sunt blocate pe un calcul eronat din 2018. Iar asta deși au câștigat în instanță diferite recalculări și s-au emis ordine de la Ministerul Justiției pentru a fi acordate aceste diferențe.

Angajații susțin că, de la nivel central, la Direcția Națională de Probațiune, li s-a spus că ar exista bani pentru oferirea acestor măriri salariale restante, dar aceștia sunt pe o altă linie bugetară și Ministerul Finanțelor Publice nu a aprobat reutilizarea lor.

„Este o formă de întărire a protestului început deja de colegii noștri din cealaltă parte a țării. Este o formă extremă de protest, pentru situația extremă în care ne aflăm. Am avut deja grevă generală anul acesta, am câștigat sentințe definitive pentru recalcularea salariilor. Tot personalul din Justiție este adus la zi cu salariile corect calculate, mai puțin noi”, a declarat Diana Nastasă, consilieră de probațiune din Iași.

Am avut promisiuni că se vor pune în plată și în cazul nostru de la 8 decembrie, este un ordin de ministru emis din august, dar nimic nu s-a întâmplat. Miercuri, 13 decembrie, vom fi 30 de persoane la nivel național în greva foamei, e fără precedent așa ceva în istoria justiției din România. Diana Nastasă, consilieră de probațiune din Iași:

Aceasta a mai precizat că, la nivel național, există 700 de consilieri de probațiune.

Care sunt solicitările

Ce solicită în mod concret consilierii de probațiune:

– Recalcularea salariului pentru noiembrie 2023, care trebuia să fie primul ce urma să conțină măririle prevăzute de Ordinul de Ministru 1407/C/03.08.2023;

– Plata restanțelor din lunile august – noiembrie 2023, reglementat în același ordin;

– Plata a tranșei de 35% aferentă eșalonării pe 5 ani, prin OUG nr. 3/2019, a drepturilor restante din hotărâri judecătorești.

„Ne-a contactat doar presa, nimeni de la Ministerul Justiției”

„Am început greva foamei doi colegi, de luni, 10 decembrie, în cadrul serviciului din Cluj. Avem această formă de protest ca urmare a faptului că orice fel de atitudine și revoltă am încercat până în prezent nu a dat rezultat”, a declarat pentru Libertatea Adina Ștef, consilieră de probațiune din Cluj.

Aceasta se plânge de faptul că nimeni de la Ministerul Justiției nu s-a interesat de protest.

„Am fost chiar descurajați să continuăm, am protestat, am făcut grevă, am fost sancționați și suspendați în mod abuziv. Până să ajungem aici, am făcut tot ce este omenește posibil, dar mâine suntem în a treia zi și ne-a contactat doar presa, nu angajatorul, nimeni de la Ministerul Justiției”, a spus Adina Ștef.

Consiliera de probațiune a explicat că, în așteptarea creșterilor salariale, un consilier debutant, cu studii superioare, chiar și doctorat, care e obligat să fie specializat ca absolvent de Psihologie sau Drept, are un salariu lunar de 3.300 de lei net. Un consilier de probațiune cu vechime de peste 20 de ani și gradul 1, maximum de nivel la care poate ajunge un astfel de profesionist, câștigă maximum 5.700 de lei net.

„Asta în condițiile în care șoferul și secretara din cadrul direcției de probațiune au salariul mai mare decât debutanții, undeva peste 4.000 de lei net”, a completat Adina Ștef.

Ce face un consilier de probațiune

Conform Legii 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, un consilier de probațiune are următoarele atribuții:

a) realizează evaluarea inculpaţilor, a minorilor aflaţi în executarea unei măsuri educative, respectiv a persoanelor supravegheate, din oficiu sau la solicitarea organelor judiciare, potrivit legii;

b) sprijină instanţa de judecată în procesul de individualizare a pedepselor şi măsurilor educative;

c) coordonează procesul de supraveghere a respectării măsurilor şi executării obligaţiilor stabilite în sarcina persoanelor supravegheate faţă de care instanţa a dispus: amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, liberarea condiţionată;

d) coordonează procesul de supraveghere a respectării uneia dintre următoarele măsuri educative neprivative de libertate: stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârşit de săptămână, asistarea zilnică;

e) coordonează executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii;

f) derulează activităţi specifice în legătură cu persoanele private de libertate;

g) îndeplinește alte atribuţii, conform legii.

Foto: Serviciul de probațiune Arad/Facebook

