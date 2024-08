Două doctorițe de la Secţia de Anestezie-Terapie Intensivă a Spitalului „Sf. Pantelimon” din Bucureşti sunt acuzate de omor calificat cu premeditare şi profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei și au fost reținute miercuri seară.

„Nu am avut niciodată impresia că au comportament anormal. Erau empatice, își făceau activitatea medicală cu răspundere. Nu am remarcat nimic, nici eu și nici colegii mei, pentru că noi am tot discutat asta. Nu am avut nicio plângere. Eu nu mai pot spune nimic în momentul ăsta”, a explicat Florina Pompilian, relatează Antena 3 CNN.

De asemenea, aceasta a mai adăugat că „cine e vinovat trebuie să plătească”.

„Până la urmă, cine e vinovat trebuie să plătească. Mi-e greu să cred că un doctor din lumea asta face așa ceva în mod voluntar. Nu știu ce să fac. Doctorițele nu sunt angajatele mele, noi toți suntem angajații acestui spital. Nu eu le-am angajat, nu eu le-am pus parafa în mână. Cunoscându-le, aș spune că nu sunt în stare de asta, dar după declarațiile pe care le-au dat nu mai pot să zic nimic”, a mai spus ea.

Două doctorițe și o asistentă au fost reținute miercuri seară de procurori, după ce poliţiştii au făcut percheziţii la locuinţele unor angajaţi ai Spitalului Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din Bucureşti, în dosarul deschis după ce 17 pacienţi internaţi la terapie intensivă au decedat în doar patru zile, în luna aprilie, iar un angajat al spitalului a reclamat că bolnavii au primit doze reduse de noradrenalină.

Până în prezent, procurorii au date certe cu privire la decesul unui bărbat de 54 de ani, căruia medicii urmăriţi penal i-au scăzut intenţionat doza de noradrenalină.

Potrivit procurorilor, prima dintre inculpate este cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor calificat (cu premeditare şi profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei) şi omor calificat (cu premeditare, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei şi de către o persoană care a săvârşit anterior o tentativă de omor).

A doua inculpată este cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat (cu premeditare şi profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei).

Miercuri, Bogdan Socea, medic primar chirurgie generală, managerul Spitalului „Sf. Pantelimon”, a declarat pentru Libertatea că își depune demisia de onoare, după scandalul deceselor suspecte de la ATI. Ministrul sănătății, Alexandru Rafila, a cerut conducerii unității medicale să facă un pas înapoi.



