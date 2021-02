Știri România Spitalul mobil de la Lețcani, de 13 milioane de euro, stă închis de aproape o lună și nu poate funcționa iarna. În saloane sunt temperaturi negative De Cătălin Hopulele, . Ultimul update Marți, 09 februarie 2021, 07:36

Dat în folosință cu o întârziere de aproape jumătate de an și închis după numai trei luni de funcționare, spitalul mobil de la Lețcani riscă să rămână închis până în martie. Termometrele din saloane indică temperaturi sub zero grade Celsius, iar o anchetă a Corpului de Control al ministrului sănătății a scos la iveală 31 de nereguli la recepționarea spitalului mobil.