Folosesc toate instrumentele de persecuție

Autoritățile ruse au plasat cu forța 48 de copii ucraineni din regiunea Donețk, ocupată temporar, în instituții psihiatrice, acuzați de „extremism”, au declarat vineri experți ucraineni.

Maria Krasnenko, autoarea unui raport prezentat la Centrul Media din Ucraina și expertă în cadrul ONG-ului Almenda, a declarat că Rusia folosește persecuția asupra teritoriilor ocupate, cu accent deosebit pe copii și tineri.

„În teritoriile ocupate, ei folosesc toate instrumentele posibile de persecuție, cu accent special pe copii și tineri. Inamicul a dezvoltat metode clare pentru a-i urmări pe toți «disidenții»”, a spus Krasnenko.

161 de minori, puși sub acuzare

Conform datelor autoproclamatei „DNR” [Republica Populară Donețk], 161 de minori au fost acuzați penal, 48 dintre aceștia fiind trimiși la tratament psihiatric forțat. Alții au fost supuși unor sancțiuni administrative, inclusiv amenzi.

Așa-numita „terapie psihiatrică” implică internarea obligatorie în instituții de sănătate mintală, o practică condamnată pe scară largă ca formă de pedeapsă și coerciție. Această metodă amintește de abuzurile din epoca sovietică, când disidenții și activiștii erau declarați bolnavi mintal și internați în spitale psihiatrice ca o modalitate de a reduce la tăcere opoziția.

Krasnenko a adăugat că abordarea Rusiei face parte dintr-o strategie mai amplă care prezintă Ucraina, Statele Unite și Occidentul drept principalele surse de „amenințări extremiste” în documentele sale oficiale. Ea a avertizat că campania Moscovei împotriva copiilor din teritoriile ocupate este un alt pas în efortul Kremlinului de a impune controlul sub pretextul „ordinii publice” și al „securității”.

Peste 1,6 milioane de copii sunt sub controlul Moscovei

În august 2025, peste 1,6 milioane de copii ucraineni se aflau încă sub controlul Moscovei – fie în teritoriile ocupate, fie deportați în Rusia.

Aceștia se confruntă cu rusificarea forțată, militarizarea și îndoctrinarea ideologică – acțiuni pe care unii le etichetează drept genocid, ceea ce a determinat Curtea Penală Internațională (CPI) să emită un mandat de arestare pe numele lui Putin.

O parte a procesului de îndoctrinare implică tabere de vară pentru tineri cu orientare militară, unde aceștia au putut fi văzuți participând la simulări de război și jurând credință Moscovei.

Anterior, Kremlinul a susținut că „protejează copiii vulnerabili din zona de război”.

„Un atac deliberat asupra viitorului Ucrainei”

Cu tactici care includ luarea cu forța a copiilor din orfelinate, uciderea părinților, dezbinarea familiilor în timpul proceselor, crearea unor condiții de viață insuportabile în zonele ocupate și răpirea fără rușine a copiilor din casele și școlile lor, este mai mult decât o tragedie; este un atac deliberat asupra viitorului Ucrainei, se arată pe site-ul inițiativei ucrainene „Bring Kids Back UA” .

Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) a declarat că Rusia a cauzat suferințe pentru milioane de copii și le-a încălcat drepturile, de la începutul invaziei sale la scară largă a Ucrainei în 2022.

Atacul nediscriminatoriu al Moscovei asupra țintelor civile din Ucraina a dus, de asemenea, la moartea a mii de copii.

Copiii din zonele ocupate din estul Ucrainei sunt învățați să iubească Rusia de la o vârstă fragedă. Într-o grădiniță din Luhansk, peste 70 de copii țin un steag militar rusesc negru și portocaliu cu litera Z, simbolul invaziei Rusiei în Ucraina.

În altă parte a orașului, fetițe dansează pe melodia „Sunt rusoaică”. Aceste activități fac parte dintr-o campanie de a șterge identitatea ucraineană și de a-i întoarce pe tinerii ucraineni împotriva propriei țări, potrivit BBC.





