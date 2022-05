5.000 de lei pe lună pentru un debutant. Atât cred profesorii că ar fi un salariu corect

Albert Ifrim este de un an profesor de religie într-un școală din Ilfov și câștigă 2.400 de lei pe lună. „La primul salariu, când am primit fluturașul, nu mi-a venit să cred. Nu-mi ajungeau banii de pe o lună pe alta. Am învățat apoi să mă organizez”, a povestit profesorul pentru Școala 9. Miercuri a ieșit să protesteze în fața Guvernului pentru drepturile salariale promise de acum cinci ani.

„Abia, abia mă descurc. Ce să fac, la sfârșit de lună nu mai am niciun ban, în sensul că nu-mi permit spontaneități, să spunem așa, în sensul că dacă se întâmplă o urgență, nu mai ai de unde…”, spune tânărul care a venit în fața Guvernului României să protesteze alături de colegi din toată țara.

Intră în categoria celor 10% profesori români sub 30 de ani.

Cât crede Albert că ar trebui să câștige? „5.000 de lei poate nu din primul an, dar după trei ani, ar fi bine dacă s-ar putea ajunge aici”, crede tânărul.

Ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, i-ar da unui tânăr ca Albert un salariu de 3.750 de lei. „Susțin ca salarizarea profesorilor debutanți să se facă la nivelul salariului mediu pe economie. Apoi, salariul să crească în funcție de avansul în cariera didactică și de calitățile demonstrate ale fiecărui cadru didactic”, a spus ministrul.

Un profesor cu experiență: de la 6.000 la 10.000 de lei lunar

Școala 9 i-a întrebat pe mai mulți profesori ce salarii le-ar da colegilor mai tineri. Cei mai mulți au răspuns că 5.000 de lei net este un salariu bun pentru un debutant. „Gândiți-vă că există instituții de cultură din țară în care acest salariu îl ia o femeie de serviciu. Deci?”, întreabă retoric un profesor, stând cu fața spre Guvern, în care la aceeași oră are loc ședința săptămânală. Cât despre un profesor cu experiență, leafa ar trebui să fie cel puțin dublă în opinia sa, deci 10.000 de lei pe lună.

„Pentru un cadru didactic cu experiență, cu toate gradele, care este profesor, din punctul meu de vedere, cel puțin 8.000 de lei și un debutant, pentru ceea ce au ei de făcut, un 5.000 de lei, din punctul meu de vedere, merită”, spune și Lucia Minescu, profesoară din Ploiești, cu 30 de ani experiență.

Alexandra Minoiu este contabilă la o grădiniță din sectorul 6. Are profesori care au refuzat bonurile de vacanță fiindcă nu își permiteau să plece nici măcar cu acest ajutor de la stat, fiindcă „îți mai trebuie bani și de drum, să-ți mai iei de mâncare…”.

„Colegele noastre îngrijitoare au venit la mine după vacanța de Paști, când au avut patru zile libere să mă întrebe dacă li s-a tăiat din salariu. Luaseră cu 40 de lei mai puțin, că n-au mai primit indemnizația de hrană pentru acele zile. Pentru ele contează fiecare leu", spune femeia.

Om al cifrelor, contabila ar da cu cel puțin o mie de lei mai mult debutanților: „Dacă ar primi și fetele astea debutante știu eu un 3.500-4.000 net. Să fie încântate că văd pe fluturaș un 3.500 măcar. Un profesor cu toate gradele, cu vechime, prevăd un 6.000”.

Coaliția de guvernare a promis să acorde, de la 1 iulie, un sfert din diferența de salariu pentru angajații din sistemul public.

Profesorii români sunt printre cel mai prost plătiți din Europa. Câștigă ceva mai bine ca ungurii și bulgarii, dar de trei ori mai puțin decât englezii și de șase ori mai puțin decât nemții.

