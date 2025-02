Anna Lesko obișnuiește să stea în frig aproape dezbrăcată. Prima zăpadă a venit cu un nou trend pe rețelele sociale, iar vedetele nu au stat deoparte! Anna Lesko s-a numărat printre cele mai curajoase și și-a surprins fanii cu un video spectaculos: îmbrăcată doar în costum de baie, s-a aventurat direct în nămeți! La 46 de ani, artista arată impecabil și a demonstrat, încă o dată, că naturalețea și încrederea sunt atuurile ei. Cunoscută pentru stilul nonconformist, Anna Lesko nu s-a oprit doar la o demonstrație de curaj, ci a oferit și o lecție despre sănătate. A povestit că, încă din copilărie, a fost obișnuită cu această practică: să sară în zăpadă și apoi să intre rapid în saună, un obicei despre care spune că îi întărește imunitatea. Fanii au reacționat imediat, iar imaginile au devenit virale. Artista reușește, din nou, să fie în centrul atenției, și o face în stilul ei.

Dan Bordeianu, de nerecunoscut. De la telenovele de succes la o viață liniștită la Brănești. Așa arată parcursul lui Dan Bordeianu, actorul care a preferat discreția în locul celebrității. Deși în anii 2000 era unul dintre cei mai apreciați actori, treptat s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a dedicat familiei. Astăzi, Dan Bordeianu este un tată devotat, abordând parentingul cu multă răbdare și flexibilitate. Își petrece cât mai mult timp alături de cele două fetițe, care, surprinzător, sunt născute în aceeași zi, la patru ani distanță. În plus, actorul are acum un look total diferit: poartă barbă, are părul mai lung și ochelari de vedere, care îi dau un aer artistic. Deși doar nostalgii îi mai asociază cu imaginea tânărul romantic din telenovele, Dan Bordeianu pare mai fericit ca niciodată, trăind viața exact așa cum și-a dorit, departe de agitația din showbiz.

Imagini din casa Irinei Loghin. De ziua ei, marea doamnă a muzicii populare românești a avut un invitat special chiar la ea acasă: Fuego, considerat fiul ei adoptiv. Artistul a surprins-o pe Irina Loghin în vila sa impresionantă din Cartierul Francez, una dintre cele mai exclusiviste zone din București. Locuința impunătoare, situată aproape de Parcul Herăstrău, are două etaje, nouă camere spațioase, o bucătărie generoasă și două băi, oferind confort și eleganță. Cu acces restricționat și supraveghere video, vila asigură discreție totală. Fuego, unul dintre cei care au privilegiul de a-i trece pragul, a împărtășit imaginii din interior. Stilul casei? Simplu, elegant și cu o atmosferă caldă, exact așa cum o știm pe doamna Irina Loghin!

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, escapadă romantică la schi. Vedeta și soțul ei au ales să-și petreacă luna iubirii într-un cadru de vis! Pasionați de schi, cei doi nu au stat pe gânduri și au plecat în Italia, la Dolomiți, în Val Gardena – una dintre cele mai spectaculoase zone pentru sporturile de iarnă. Echipați ca la carte, ea – în negru, el – în galben, într-un set de echipamente care valorează câteva mii de euro, Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au bucurat de zăpadă și de peisajele de poveste. În plus, escapada pe pârtie a venit și cu un motiv special de sărbătoare: cei doi marchează cinci luni de la căsătorie. Anul trecut, în octombrie, și-au spus „DA” într-o ceremonie de vis, alături de sute de invitați. Acum, continuă să celebreze iubirea prin aventuri memorabile, de data asta, la înălțime!

Andreea Bălan revine pe micul ecran. După 20 de sezoane ca jurat la „Te cunosc de undeva!”, vedeta a fost înlocuită de Ilona Brezoianu. Însă fanii artistei nu trebuie să-și facă griji, căci Andreea Bălan a anunțat că va reveni în curând la TV, dar într-un alt trust. Deși nu a oferit prea multe detalii, a lăsat de înțeles că nu ia în calcul o reîntoarcere la Antena 1. Până atunci, Andreea Bălan este complet dedicată carierei muzicale. Se află în plin turneu național cu spectacolul „Povestea sufletului meu”, care ajunge în 14 orașe din țară. „Merg în toată țara cu concertul pe care l-am avut anul trecut la Sala Palatului. Așa că am repetiții tot timpul și mă pregătesc intens”, a spus artista pentru Libertatea. Așadar, Andreea Bălan nu se oprește aici, rămâne activă în muzică și pregătește o revenire surpriză pe TV. Rămâne de văzut unde o vom vedea în curând!

