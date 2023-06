Potrivit CNN, standardizarea vârstelor va „reduce diverse confuzii și dispute sociale”, a declarat Lee Wan-kyu, ministrul legislației guvernamentale, în cadrul unei conferințe de presă de luni.

Legea, adoptată de Parlamentul sud-coreean în decembrie anul trecut, ar trebui, de asemenea, să „reducă în mare măsură costurile sociale inutile cauzate de utilizarea mixtă a standardelor de vârstă”, a declarat Lee, adăugând că aceasta a fost o promisiune majoră a președintelui Yoon Suk-yeol, care a preluat mandatul în luna mai a anului trecut.

Vârsta coreeană și vârsta calendaristică

În Coreea de Sud, „vârsta internațională” se referă la numărul de ani de la nașterea unei persoane și începe de la zero, același sistem folosit în majoritatea celorlalte țări.

Însă, atunci când sunt întrebați de vârsta lor în contexte informale, majoritatea sud-coreenilor vor răspunde cu „vârsta lor coreeană”, care ar putea fi cu unul sau chiar doi ani mai mare decât vârsta lor internațională.

Conform acestui sistem, care își are rădăcinile în China, se consideră că bebelușii au un an în ziua în care se nasc, la care se adaugă un an la fiecare 1 ianuarie.

În anumite circumstanțe, sud-coreenii folosesc, de asemenea, „vârsta calendaristică" – o combinație între vârsta internațională și vârsta coreeană – care consideră că bebelușii au zero ani în ziua în care se nasc și adaugă un an la vârsta lor la fiecare 1 ianuarie.

De exemplu, cântărețul Psy, care cântă hitul cu miliarde de vizualizări pe YouTube, „Gangnam Style”, este născut pe 31 decembrie 1977 și are 45 de ani conform vârstei internaționale. Însă, conform vârstei coreene, are 46 de ani, iar în concordanță cu vârsta calendaristică are 47 de ani.

Chiar și cu noua standardizare, vechile sisteme vor fi încă folosite în anumite circumstanțe, a declarat miercuri guvernul.

De exemplu, copiii intră de obicei în școala primară în luna martie a anului următor celui în care împlinesc 6 ani (în vârstă internațională), indiferent de luna în care cade ziua lor de naștere, lucru care va continua.

Legile privind produsele cu restricții de vârstă, cum ar fi alcoolul sau tutunul, se vor baza, de asemenea, pe anul în care cineva se naște, indiferent de lună. Acest lucru înseamnă că două persoane născute în ianuarie și decembrie 1990 sunt considerate a avea aceeași vârstă.

Conform acestei legi, oamenii au voie să cumpere alcool începând cu anul în care împlinesc 19 ani (în vârstă internațională).

Aceeași metodă va continua să fie folosită pentru serviciul militar obligatoriu din Coreea de Sud – ceea ce înseamnă că oamenii sunt eligibili în funcție de anul în care s-au născut, mai degrabă decât în funcție de vârstă sau de data nașterii.

