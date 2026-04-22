Majoritatea candidaților români s-au orientat către partidul populist de dreapta Reform UK, profund anti-imigrație.

Afilierea politică a candidaților români

Conform datelor centralizate de RFI România, distribuția pe partide arată astfel:

Partid politicNumăr de candidați
Reform UK40
Partidul Conservator7
Partidul Verde (Verzii)7
Partidul Laburist3
Partidul Liberal Democrat2
Independent1

Profilul demografic al candidaților arată o proporție de 36 de bărbați și 24 de femei.

Unde candidează românii

Concentrarea maximă a candidaților români este în estul capitalei britanice. Cei mai mulți sunt în consiliul Barking și Dagenham (17), urmați de Newham (7) și Havering (4).

În nordul Londrei vor candida 15 români, dintre care 5 se află pe liste în Brent. În vestul Londrei sunt 8 candidați români, în timp ce în sudul Londrei, 6 candidați.

În total, pe 7 mai se aleg 1.817 candidați în cele 32 de consilii locale, românii reprezentând 3,3%. 

Contextul electoral și demografic

Dintr-o populație totală estimată la 10 milioane de londonezi, comunitatea de români era de aproximativ 200.000 de persoane la recensământul din 2021.

Totuși, se crede că numărul actual este mai mare, deoarece cifrele din 2021 au fost influențate de plecările temporare cauzate de pandemia de Covid-19.

Este un scrutin majoritar uninominal cu un singur tur. Votul are loc în circumscripții care au câte doi sau trei candidați.

Numărul de locuri variază; consiliile Croydon și Ealing au cel mai mare număr de consilieri (câte 70), în timp ce Tower Hamlets are cel mai mic (45).

Miza scrutinului din 7 mai

Pentru a înțelege miza acestui scrutin, iată cum arată rezultatele alegerilor precedente din 2022:

  • Partidul Laburist: majoritate în 21 de consilii
  • Partidul Conservator: 5 consilii
  • Partidul Liberal Democrat: 3 consilii
  • Independenți: două consilii

Pentru alegerile din 7 mai se preconizează o schimbare a echilibrului politic. Este de așteptat ca Partidul Verde și Reform UK să obțină rezultate mult mai bune comparativ cu acum patru ani.

Aceste câștiguri ar veni pe fondul erodării în sondaje a principalelor două partide tradiționale, în special a Partidului Laburist, afectat de nepopularitatea guvernării la nivel național.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este știrea momentului! Ilie Bolojan a luat decizia și a făcut marele anunț pe care-l așteptau toți românii
Viva.ro
Este știrea momentului! Ilie Bolojan a luat decizia și a făcut marele anunț pe care-l așteptau toți românii
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
