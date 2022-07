Mai multe aeroporturi și autostrăzi principale au fost închise și mii de persoane au fost evacuate.

Cel puțin 69 de persoane au fost ucise în urma inundațiilor și a alunecărilor de teren care au lovit orașele iraniene, a anunțat duminică Organizația iraniană de gestionare a crizelor.

Village of Mozdaran, Tehran province, #Iran

Destruction left by recent floods



Locals don’t believe the regime’s official figure of 69 deaths across Iran, saying 30 dead bodies were found yesterday in this village alone.#43YearsOfMiserypic.twitter.com/QsAPKUqBCb