Autostrada pe care au căzut 750 kg de bucăți metalice, curățată cu magneți

This is an image of the metal scrapnel that was dropped all over the M1 highway in Sydney that caused hundreds of vehicles to be disabled with flat tyres. https://t.co/yvJXRTIqoq pic.twitter.com/IykrVivGOZ — techAU (@techAU) May 2, 2025

Poliția din New South Wales a transmis că peste 300 de vehicule au suferit daune la pneuri în urma incidentului de pe autostrada M1 Pacific Motorway.

Aceasta este o rută importantă pentru transportul de marfă și navetiști la nord de Sydney, iar ulterior M1 a fost parțial închisă pentru curățare.

„Nu este vorba doar de a scoate o măturătoare de drumuri sau băieți și fete cu mături. Folosim niște dispozitive magnetice. Îndepărtăm metalul încorporat în autostrada însăși. Acest lucru durează mult timp”, a explicat comandantul Poliției rutiere, Howard Collins.

Camionul a parcurs peste 30 km înainte ca scurgerea să fie detectată, împrăștiind resturile metalice pe o distanță considerabilă.

Șoferul camionului, în vârstă de 46 de ani, cooperează cu anchetatorii.

Ministrul transporturilor: o situație fără precedent

Chaos erupted one of the main highways into Sydney, Australia, on Friday morning.

A truck spilled metal debris onto the motorway just after 5 am, shredding the tyres of hundreds of cars and bringing traffic to a standstill.#Sydney #M1 #Metal #TrafficJam pic.twitter.com/q7tG8Z5riv — Chyno News (@ChynoNews) May 2, 2025

Jenny Aitchison, ministrul de stat al transporturilor, a descris situația ca fiind „fără precedent”, adăugând: „lucrăm cu toate resursele guvernului și ale sectorului privat pentru a face curățenie”.

Compania de transport NJ Ashton, proprietara camionului implicat, a cerut scuze public pentru incident.

AVOID THE AREA – M1 Pacific Motorway Southbound CLOSED

A truck lost a load of scrap metal around 5am this morning, causing extensive debris along the M1 Pacific Motorway southbound from Ourimbah. Around 300 vehicles, including emergency vehicles, have reportedly shredded tyres. pic.twitter.com/ag9Itg3dSt — NSW RFS (@NSWRFS) May 1, 2025

„Ne asumăm întreaga responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat și ne pare foarte rău pentru orice daune și perturbări care au fost cauzate”, a declarat compania pe site-ul său.

Autoritățile continuă eforturile de curățare, folosind magneți speciali pentru a îndepărta resturile metalice.

Situația a provocat întârzieri semnificative și perturbări majore în trafic, afectând mii de șoferi.

