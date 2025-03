Petrecere la Grand Hotel Napoca

Grand Hotel Napoca organizează o petrecere specială de 8 Martie, avându-l ca invitat pe Adi de la Vâlcea, care va întreține atmosfera cu muzică live. Salsa BAILArte vor întreține și ei atmosfera la petrecerea care va începe la ora 18:00 și va continua până pe 9 martie la ora 01:00.

Concert cu muzică de film la Auditorium Maximum

La ora 18:00, pe scena Auditorium Maximum din Cluj-Napoca, celebra Orchestră New Hope interpretează coloane sonore din filme îndrăgite precum: Superman, Pirații din Caraibe, Titanic și altele. Vă veți putea bucura atât de muzică live cât și de imagini din faimoasele filme.

Repertoriu:

Music from Gladiator – Hans Zimmer, arr. John Wasson

Piratii din Caraibe – Klaus Badelt, arr. Ted Rickets

Hymn To the Fallen – John Williams

Schindlers List – Octavian Lup (violoncel)

Por una cabeza – John Williams

Fantoma de la Opera

Indiana Jones – Raiders March – John Williams

Titanic – James Horner

Superman – John Williams

Gabriels Oboe – Ennio Morricone

Petrecerea „The Beauty of Old Hollywood”

De 8 martie, Rodizio vă invită la un eveniment cu tematica Old Hollywood!

Dress code: Old Money (opțional)

Intrare: 50 lei

Consum: Fiecare poate comanda ce își dorește

Distracție: DJ pe parcursul serii

Adresa: Restaurant Rodizio, str. Nordului, cartier Borhanci

Stand-Up Comedy cu Ramore și Ionuț Țigănescu – „Unu’ bun, unu’ nebun”

Când? 8 Martie ora 20:00. Unde? În Cluj la Fabrica Events. De ce să vii? Pentru că Țigănescu și Ramore sunt pregătiți să te facă să râzi cu lacrimi! O seară cu glume bune, atmosferă relaxată și multă voie bună!

Concert Be Right Band

Be Right Band este o trupa fresh, versatila si foarte energica din Cluj-Napoca cunoscută pentru show-urile de live cover ale celor mai faine piese latino, reggae, funk, petrecere, pop, rock etc

Membri ai trupei:

Tea: voce feminina

Andrei: voce si chitara

Darius: chitara bass

Tim: clape

Arina: tobe

Vermiglio, mireasa muntelui | Oscar 2025

Urmărește filmul italian al anului, aflat pe lista scurtă la Premiile Oscar 2025, o poveste de familie emoționantă, de o frumusețe tulburătoare. A fost nominalizat și la Globurile de Aur 2025!

Despre film: 1944, Vermiglio, un sat de munte izolat. Sosirea lui Pietro, un dezertor, în familia învățătorului din sat și iubirea lui pentru fiica cea mare a acestuia vor schimba cursul vieții tuturor.

Direcția 5 la Fabrica de Bere

Pe 8 martie, Direcția 5 sărbătorește femeile cu un concert plin de muzică și energie. Concertul are loc la Fabrica de Bere din Cluj și începe la ora 18:40.

