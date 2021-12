84 de senatori și deputați nu aveau CV pe site-ul Parlamentului. Unii l-au urcat după ce jurnaliștii au început să îi sune. Cine sunt politicienii complet netransparenți?

După demisia ministrului Florin Roman, oamenii au revenit la exercițiul de a căuta CV-ul celor aleși sau numiți să-i conducă. Mai multe instituții media și ziariști au atras atenția că mulți deputați și senatori nu au CV-urile urcate pe site-urile celor două Camere ale Parlamentului.

Jurnalistul PRO TV Paul Angelescu a publicat, pe Facebook, o listă cu 63 de deputați care nu au CV-ul urcat. Deputatul USR Teodor Lazăr a fost primul care a răspuns la apelul jurnalistului și a trimis pe e-mail documentul către persoanele care l-au cerut. Între timp, pagina de Facebook a lui Teodor Lazăr a fost asaltată de mesaje, iar el a promis că-l va face public ​​„la primul termen prevăzut de lege”.

Tot Angelescu a menționat că, potrivit unui alineat adoptat în iunie 2021, publicarea documentului pe pagină e obligatorie.

Deputaţii depun odată cu declaraţia de avere şi declaraţia de interese, la secretarul general al Camerei Deputaţilor, un curriculum vitae. Acesta se publică pe site-ul Camerei Deputaţilor la secţiunea de prezentare a fiecărui deputat. Regulamentul Camerei Deputaților:

La Senat nu există o obligație în acest sens.

Ziarul local Turnul Sfatului din Sibiu a publicat un interviu cu deputatul PSD Bogdan Trif, care nu avea nici el un curriculum vitae afișat.

„CV-ul meu e public, nu am nimic de ascuns. Probabil că colegii mei nu l-au urcat pe pagină, o să verific, dar acesta e public. Pentru oricine vrea să-l vadă, se poate da o căutare simplă, e și pe site-ul Ministerului Turismului”, spune Trif pentru sursa citată.

Trif este unul dintre cei 16 deputați și senatori care și-au urcat CV-ul în ultima săptămână pe pagina Parlamentului. În acest moment, 28 decembrie 2021, rămân 68 de deputați și senatori aleși în decembrie 2020, care nu au CV pe site.

15 deputați și un senator și-au urcat CV-ul săptămâna trecută

Libertatea a urmărit statistica. În total, ziarul a contabilizat, la jumătatea lunii, 84 politicieni fără CV pe site-ul oficial, fie că vorbim de Senat, fie de Camera Deputaților.

Sigur, în cazul unora poate fi găsit și pe alte site-uri, însă în cazul multora nebuloasa e totală.

Din cei 84 de aleși, 16 și-au urcat CV-urile după ce Libertatea a început să sune parlamentarii de la diferite partide, iar un deputat, Laura Vicol, l-a trimis imediat către ziar. La fel a făcut și Claudia Banu, al cărei CV nu e încă pe site.

Împărțirea pe partide este următoarea:



CAMERA DEPUTAȚILOR

28/8* – PSD (Patriciu Achimaș Cadariu, Aurel Bălășoiu*, Constantin Bîrcă, Simona Oprescu, Radu Cristescu, Raluca Dumitrescu, Mihai Fifor*, Daniel Ghiță*, Nicoleta Goleac*, Elena Hărătău, Remus Mihalcea, Marian Mina, Remus Munteanu, Claudiu Neaga*, Nicolae Pavelescu, Radu Mihai Popa, Eduard Popică, Marian Rasaliu, Elena Stoica, Paul Stancu, Irinel Stativă, Gheorghe Șoldan, Maya Teodoroiu*, Vasilică Toma, Bogdan Trif*, Radu Tuhuț, Marian Țachianu, Laura Vicol*)

(Patriciu Achimaș Cadariu, Aurel Bălășoiu*, Constantin Bîrcă, Simona Oprescu, Radu Cristescu, Raluca Dumitrescu, Mihai Fifor*, Daniel Ghiță*, Nicoleta Goleac*, Elena Hărătău, Remus Mihalcea, Marian Mina, Remus Munteanu, Claudiu Neaga*, Nicolae Pavelescu, Radu Mihai Popa, Eduard Popică, Marian Rasaliu, Elena Stoica, Paul Stancu, Irinel Stativă, Gheorghe Șoldan, Maya Teodoroiu*, Vasilică Toma, Bogdan Trif*, Radu Tuhuț, Marian Țachianu, Laura Vicol*) 19/3* – PNL (Alexandru Andrei, Cristian Băcanu*, Sergiu Bîlcea*, Călin Bota, Claudiu Chira, Adrian Cozma, Valentin Făgărășan, Alexandru Kocsis-Cristea, Olivia Morar, Gheorghe Pecingină, Tudor Polak, Alexandru Popa, Florin Roman, Ioan Sărmaș*, George Stângă, Maria Stoian, Cosmin Șandru, Nelu Tătaru, Cristina Vecerdi)

(Alexandru Andrei, Cristian Băcanu*, Sergiu Bîlcea*, Călin Bota, Claudiu Chira, Adrian Cozma, Valentin Făgărășan, Alexandru Kocsis-Cristea, Olivia Morar, Gheorghe Pecingină, Tudor Polak, Alexandru Popa, Florin Roman, Ioan Sărmaș*, George Stângă, Maria Stoian, Cosmin Șandru, Nelu Tătaru, Cristina Vecerdi) 7/1* – minorități (Amet Varol, Ognean Crîstici, Silviu Feodor, Iulian Firczak, Cătălin Manea, Nicolae Petrețchi*, Bogdan Alin Stoica)

(Amet Varol, Ognean Crîstici, Silviu Feodor, Iulian Firczak, Cătălin Manea, Nicolae Petrețchi*, Bogdan Alin Stoica) 3/1* – neafiliați (Ionel Dancă, Bogdan Bola, Francisc Tobă*)

(Ionel Dancă, Bogdan Bola, Francisc Tobă*) 2/2* – UDMR (Gabor Hajdu*, Karoly Kolcsar*)

(Gabor Hajdu*, Karoly Kolcsar*) 2 – AUR (Călin Balabașciuc, Mihai Lasca)

(Călin Balabașciuc, Mihai Lasca) 1 – PPU-SL (fost PSD) (Vlad Popescu Piedone)

(fost PSD) (Vlad Popescu Piedone) 1 – USR (Teodor Lazăr)

* CV-ul a fost urcat săptămâna trecută pe site.



SENAT

16/1* – PNL (Viorel Riceard Badea, Claudia Banu, Dănuț Bica*, Iulian Bîca, Septimiu Bourceanu, Gheorghe Carp, Stela Firu, Ovidiu Florean, Adrian Hatos, Lucica Muntean, Ciprian Pandea, Eugen Pîrvulescu, Vasilică Potecă, Vlad Pufu, Mihail Veștea, Liviu Voiculescu)

(Viorel Riceard Badea, Claudia Banu, Dănuț Bica*, Iulian Bîca, Septimiu Bourceanu, Gheorghe Carp, Stela Firu, Ovidiu Florean, Adrian Hatos, Lucica Muntean, Ciprian Pandea, Eugen Pîrvulescu, Vasilică Potecă, Vlad Pufu, Mihail Veștea, Liviu Voiculescu) 2 – PSD (Călin Matieș, Maricel Popa)

(Călin Matieș, Maricel Popa) 2 – neafiliați (Diana Iovanovici Șoșoacă, Ion Iordache)

(Diana Iovanovici Șoșoacă, Ion Iordache) 1 – UDMR (Lorand Turos)

84 de senatori și deputați nu aveau, săptămâna trecută, CV pe site-ul Parlamentului

TOTAL (până săptămâna trecută): 84

35 – PNL

30 – PSD

7 – minorități

5 – neafiliați

3 – UDMR

2 – AUR

1 – PPU-SL (foști PSD)

1 – USR

TOTAL (acum): 68

31 – PNL

22 – PSD

6 – minorități

4 – neafiliați

2 – AUR

1 – UDMR

1 – PPU-SL (fost PSD)

1 – USR

Laura Vicol a fost singurul parlamentar care a trimis imediat CV-ul

Ziarul a sunat 10 nume din listă pentru a afla care este motivul pentru care CV-ul lipsește. Apoi i-a întrebat dacă pot oferi CV-ul pe loc.

Singurul parlamentar care ne-a trimis rapid documentul este președinta Comisiei juridice din Cameră, deputata PSD Laura Vicol.



Majoritatea celor contactați au promis fie că se vor interesa de ce acesta lipsește, iar documentul va fi urcat la începutul acestei săptămâni, fie au menționat că se vor ocupa, neștiind că este obligatorie prezența sa pe pagină.

Iată ce au spus cei sunați de Libertatea.

Laura Cătălina Vicol Ciorbă – deputată PSD

„Trebuia să fie (pe pagina Camerei Deputaților n.r.). Voi avea grijă să evit în viitor astfel de erori”.

REZULTAT: A fost publicat

Dănuț Bica – senator PNL

„Cred că e o neglijență, dar e pe Camera Deputaților, am fost deputat în mandatul trecut tot în PNL, Argeș. Trebuie să adaug activitatea de senator, mă voi ocupa mâine de el și îl duc luni, îi rog pe colegii de la tehnic să-l încarce. Vă mulțumesc că m-ați atenționat. Dacă vă interesează CV-ul actualizat, vi-l pot trimite luni, marți”.

CV-ul vechi este aici.

REZULTAT: A fost publicat

Ion Iordache – senator neafiliat

„Știu că era, l-am văzut. Întrebați la relații cu publicul, nu îl public eu. Acum nici nu știu ce am depus acolo. Am atâtea discuții cu tot felul de oameni și am avut surprize să… Eu nu știu cine sunteți. Nu vă promit că vi-l trimit. În primul rând nu știu dacă-l am… E sâmbătă…”.

REZULTAT: Nu a fost publicat încă

Nicoleta Matilda Goleac – deputată PSD

„Nu am de unde să știu. În momentul în care mi s-a solicitat, am depus și eu toate actele ca ceilalți deputați. Vă mulțumesc că m-ați informat, o să verific și se remediază imediat. Luni, când ajung la instituție, o să îi rog să-l publice. Am fost la Prefectură și cu siguranță a fost publicat acolo. Nu văd de ce vi l-aș trimite dumneavoastră. V-ați prezentat, v-am răspuns, dar n-am nicio garanție că sunteți cine spuneți”.

REZULTAT: A fost publicat

Claudia Banu – senatoare PNL

„N-am știu că nu e publicat, n-aș putea să vă spun de ce. O să le atrag atenția luni”.

Claudia Banu a trimis CV-ul pe e-mail.

REZULTAT: Trimis pe e-mail, nu a fost publicat încă pe site

Irinel Stativă – deputat PSD

„Să știți că e făcut, l-am făcut, nu știam că e o obligație, chiar mă sunase un coleg de-ai dumneavoastră de la Bacău și mă întrebase de el. Nu pot să vi-l trimit acum, sunt la volan, dar luni seară ajung în București și îl depun și în format fizic.

Pe site o să apară, probabil, de marți, o să îl găsiți marți acolo. Nu e niciun secret, sunt inginer, am făcut și facultate, am făcut și master, o să vedeți toate detaliile acolo”.

REZULTAT: Nu a fost publicat

Gabor Hajdu – deputat UDMR

„De lucrul acesta s-a ocupat o colegă de-a mea. Eu știam că acum vreo două luni. Nu vreau să fac presupuneri, nu știu de ce nu este acolo. Chiar o să îi scriu și o să îi întreb. Dacă îmi lăsați o adresă de e-mail, vă trimitem CV-ul la începutul săptămânii viitoare”

A revenit: „Colega mi-a spus că CV-ul a fost transmis Parlamentului. Săptămâna viitoare ajunge la birou și vă va transmite și dumneavoastră”.

REZULTAT: A fost publicat

Diana-Olivia Morar – deputat PNL

Nu a răspuns nici la apel, nici la mesaj.

REZULTAT: Nu a fost publicat

Viorel Riceard Badea – senator PNL

„Eu mereu am dat versiunea completă a CV-ului. De altfel, nici nu am o versiune scurtă. Nu știu de ce apare doar că am fost președinte al Ligii Studenților Studenților. E drept că sunt foarte mândru că am deținut această poziție. Cum sunt foarte mândru și că sunt cel care înființat Departamentul românilor de pretutindeni. O să vă trimit CV-ul și o să semnalez la Senat”.

CV-ul promis nu a fost primit până la momentul publicării articolului.

REZULTAT: Nu a fost publicat

Marian Țachianu – deputat PSD

„Eu știu că l-am depus la Cameră, o să verific”.

REZULTAT: A fost publicat

