Soldații renunță la uniforme și se mută pe câmp

Pentru a face față cerințelor din sezonul aglomerat, multe ferme angajează temporar persoane din alte domenii, potrivit Farmer.pl.

Soldații, de exemplu, renunță pentru câteva săptămâni la uniformele militare și se instalează în cabinele combinelor agricole, pentru seceriș.

Așa cum subliniază un fermier experimentat, „în fiecare an devine din ce în ce mai greu să găsim operatori buni. Sprijinul acestor muncitori temporari este vital”. „În această perioadă, fiecare oră de vreme bună este ca aurul”, explică un fermier care administrează una dintre cele mai mari exploatații din țară.

Cum sunt plătiți operatorii de combine?

Modalitățile de remunerare variază de la o fermă la alta. În unele regiuni, tariful standard este de 80 de lei net pe oră, sumă care include atât cositul, cât și întreținerea utilajului.

Alte sisteme combină plata orară cu performanța efectivă: 35 de lei pentru timpul petrecut la lucru și 55 de lei pentru fiecare oră de cosit efectiv, ceea ce poate duce la câștiguri de aproximativ 90 de lei net pe oră.

În cazul unor modele bazate pe suprafață, un operator poate primi 10% din tariful de cosit pe hectar. De exemplu, la un tarif de 550 de lei pe hectar, operatorul câștigă 55 de lei net.

Zeci de mii de lei pentru cei experimentați

În fermele mari, unde combinele funcționează aproape non-stop pe parcursul sezonului, operatorii experimentați pot câștiga până la 40.000 de lei net în aproximativ șase săptămâni.

Totuși, aceste câștiguri depind de mai mulți factori: condițiile meteo, numărul de ore lucrate, eficiența în operare și sistemul de plată adoptat.

„Este o muncă grea, dar bine plătită pentru cei care știu să o facă”, spune același fermier.

Responsabilități mari, dar câștiguri pe măsură

Operarea unei combine moderne nu este o sarcină ușoară. Experiența, concentrarea și grija pentru utilaje sunt esențiale. Orice defecțiune poate costa timp prețios și pierderi semnificative.

Proprietarii de ferme sunt foarte atenți la disciplina și disponibilitatea angajaților, iar performanța operatorilor influențează direct succesul recoltei.

„De multe ori, munca lor determină cât de rapid putem să ne strângem cerealele”, concluzionează fermierul.

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