A devenit Elon Musk cel mai mare mogul din lume? De ce Twitter este mai puternic decât presa

Dar oamenii puternici nu au controlat mereu mass-media, împingând-o spre propriile lor interese? Răspunsul este evident „Da!”, notează Lessin. De la vremurile lui William Randolph Hearst, care a creat un imperiu media în New York-ul începutului de secol 19, până la epoca mai recentă a lui Ted Turner, fondatorul CNN, și Rupert Murdoch, care deține Fox News, cele mai mari mărci din media au fost ale plutocraților. Adică în mâna persoanelor care datorită averii lor aveau un loc și la masa deciziilor în stat.

Cu toate acestea, cei care văd preluarea Twitter de către Musk doar ca un exemplu modern al unui mogul care cumpără mașini de tipar sau posturi de televiziune cad într-o capcană periculoasă.

Ei uită că internetul este diferit de orice tehnologie de comunicare care a apărut înaintea lui; ei subestimează puterea tehnologiei de a scala și de a controla conversația publică. Jessica E. Lessin:

Discuția trebuie pornită de la dimensiune. Raza de acoperire a tehnologiei este mult mai mare decât cea a oricărui mijloc media tradițional.

Twitter are aproximativ 229 de milioane de utilizatori activi, iar cea mai populară rețea de știri prin cablu din SUA, Fox News, se află în aproximativ 90 de milioane de case, dintre care doar o parte o urmăresc în mod activ.

În plus, New York Times nu devine mai valoros pentru cititorii săi pe măsură ce tot mai mulți oameni îl citesc. În schimb Twitter, împreună cu Facebook, TikTok și alții, își crește valoarea deoarece utilizatorii suplimentari creează mai mult conținut. Aceasta este puterea efectelor de rețea. Piața adresabilă a Twitter este mult mai mare decât audiența oricărei companii media, notează The Information.

În plus, Twitter are un impact în timp real. Cu siguranță, companiile media modelează cursul istoriei cu acoperirea și opiniile lor, dar asta nu se întâmplă în fiecare clipă. Rețelele de știri au devenit reactive la fluxul constant de idei și declarații făcute pe rețelele de socializare, nu invers, mai spune Lessin.

Musk știe că acțiunile Tesla pot crește și scădea în funcție de conținutul tweet-urilor sale. Politicienii pot și negociază prin intermediul rețelelor sociale. „Vă amintiți când credeam că Trump va începe un război nuclear cu Iranul din cauza unui tweet?”, scrie Lessin.

De ce credeți că există atât de multă dezbatere asupra unui buton de editare pe Twitter? Pentru că miza este atât de mare. Vă puteți imagina același tip de dramă asupra biroului de editare al The New York Times, care face o schimbare subtilă a politicii de corecție a ziarului? Eu nu pot. Jessica E. Lessin, jurnalistă:

Dacă o platformă precum Twitter dorește să blocheze o idee sau o opinie ori un autor, o poate face aproape complet, datorită inteligenței artificiale și a tehnologiei de filtrare. Instrumentele de moderare nu sunt perfect eficiente, dar ele pot analiza mult mai mult conținut decât ar putea verifica vreodată orice editor uman.

Lessin punctează faptul că și media tradițională este puternică. Dar compararea controlului lui Musk asupra Twitter cu impactul unui alt magnat de afaceri care încearcă să-și pună amprenta asupra lumii este naivă, crede ea. Acesta nu este echivalentul tehnologic al cumpărării The Washington Post de către Jeff Bezos sau a achiziționării Time de către Marc Benioff.

Am văzut puterea pe care o pot produce factorii de decizie individuali de la companiile de social media. Am văzut cum aceste companii au modelat alegerile, au incitat revolte și genocide și au permis tiranilor să răspândească dezinformări. Am văzut, de asemenea, aceste platforme folosite pentru bine – pentru a partaja informații importante despre sănătatea publică, pentru a oferi vocea persoanelor marginalizate. Jessica E. Lessin:

Jurnalista spune că această preluare este una fără precedent. Un bărbat va avea control 100% asupra unui punct-cheie. Va trebui să fim atenți, scrie Lessin. Și nu ar trebui să fim liniștiți doar pentru că Musk și-a jurat loialitatea față de „libertatea de exprimare”.

„Sunt nervoasă pe faptul că Musk singur poate să decidă cine vorbește pe platformă, ce spune și cine vede conținutul. Deja, nu a arătat nicio reținere în a folosi platforma pentru a-și împinge propria agendă, cu puțină considerație față de angajații companiei, pe care i-a criticat deschis”, conform jurnalistei americane.

