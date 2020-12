Monolitul de la Piatra Neamț a făcut înconjurul presei internaționale. Obiectul a dispărut, la fel ca cel din Utah

Structura metalică apărută peste noapte, pe 27 noiembrie, pe dealul de la Bâtca Doamnei, din Neamț, a intrat în atenția presei internaționale pentru că un obiect metalic similar care fusese observat pe 18 noiembrie într-un deșert din statul american Utah dispăruse după câteva zile.

ABC News a scris despre bucata metalică din Neamț: „Monolitul descoperit în Utah a dispărut misterios peste noapte, o structură similară a fost văzută în România”.

Structura metalică din Neamț

Oficiali americani au anunțat că structura de 3,6 metri înălţime din Utah nu era extraterestră şi sâmbăta trecută au spus că mai mulţi oameni care au ajuns la faţa locului au înlăturat-o. Nu există nicio altă explicație oficială pentru apariția structurii în America.

Inspirat din 2001: Odiseea Spațială, de A.C. Clarke

Daily Mail a scris: „Acum un misterios monolit în stilul Arthur C. Clarke a apărut în România după ce o inexplicabilă structură din metal a dispărut din Utah – deci, cine (sau ce) a pus-o acolo?”.

Ambele construcţii au fost amplasate fără autorizaţie, în zone protejate. Nu se ştie de unde provin şi cine le-a dus și montat acolo. Daily Mail a relatat despre un stâlp triunghiular cu înălţime de aproximativ 4 metri apărut, fără explicaţie, joia trecută pe dealul Bâtca Doamnei, de lângă Piatra Neamţ.

Monolitul a apărut în România pe 27 noiembrie, exact ziua când a dispărut din deșertul din Utah, conform CNN. Ca şi în cazul celui din Utah, s-a spus că e vorba despre o farsă inspirată de romanul „2001: A Space Odyssey”, scris de Arthur C. Clarke, care a stat la baza filmului omonim al lui Stanley Kubrick.

Așa arată obiectul găsit în deșertul Utah

New York Post a preluat informaţia publicată de britanici. Sky News a preluat informaţia despre monolitul din apropiere de situl arheologic al cetăţii dacice Petrodava, la fel şi TMZ, The Sun, Mirror şi The Telegraph.

Monolitul a dispărut și din Neamț

De Ziua Naţională a României, monolitul metalic de pe Bâtca Doamnei, Piatra-Neamţ, nu se mai afla în locul în care a fost descoperit, a consemnat Ziar Piatra Neamţ.

Rocsana Josanu, de la Direcţia judeţeană de Cultură Neamţ, a declarat că a fost începută o anchetă privind apariţia acesteia. „Se află pe o proprietate privată, dar încă nu ştim cui îi aparţine monolitul.

Este într-o zonă protejată a unui sit arheologic. Înainte ca ceva să fie instalat acolo, este necesară permisiunea instituţiei noastre, care trebuie să fie aprobată de Ministerul Culturii”, a spus ea.

