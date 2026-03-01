Zeci de atacuri cu drone asupra bazelor americane din regiune

Un grup umbrelă, care se autointitulează Rezistența Islamică din Irak, susține, de asemenea, că a efectuat duminică zeci de atacuri cu drone împotriva „bazelor inamice din Irak și din regiune”.

Echipele CNN aflate la fața locului au auzit explozii în zonă și au filmat flăcări și fum ridicându-se în apropierea bazei aeriene Erbil, care găzduiește un contingent de trupe americane.

Sistemele de apărare aeriană ale SUA au fost activate.

Nu este clar dacă exploziile au fost atacuri, interceptări ale sistemelor de apărare aeriană ale SUA sau altceva. Filmarea realizată de CNN a surprins sunetul a trei explozii.

Fotografiile geolocalizate de CNN au arătat fum negru dens ridicându-se de la un incendiu la bază. Un număr necunoscut de trupe americane sunt staționate în Irak pentru a consilia și asista forțele de securitate irakiene.

Cea mai importantă misiune de luptă din istoria forțelor aeriene israeliene, Foto: Israel Defense Forces

Patru membri ai milițiilor pro-iraniene, uciși în atacurile SUA-Israel

Patru membri ai Forțelor de Mobilizare Populară din Irak au fost uciși într-un atac american-israelian care a vizat unul dintre sediile sale, a anunțat astăzi Direcția Media a miliției într-o postare pe Telegram.

Forța de Mobilizare Populară este o forță paramilitară predominant șiită, susținută de Iran, cu sediul în Irak.

Atacul a vizat o clădire a PMF din provincia Diyala, în estul Irakului, a declarat Direcția de presă. Astăzi au avut loc în Bagdad funeraliile celor patru luptători uciși, la care a participat o mulțime numeroasă, a adăugat aceasta.

The Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) killed more than 1,000 Americans over the past 47 years. Yesterday, a large-scale U.S. strike cut off the head of the snake. America has the most powerful military on earth, and the IRGC no longer has a headquarters. pic.twitter.com/WdpN7JBECr — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Gardienii Revoluției se laudă că au lovit portavionul Abraham Lincoln, dar SUA neagă categoric

Gardienii Revoluției iraniene au declarat duminică că au lovit portavionul american USS Abraham Lincoln în Golful Persic, după ce atacurile americane și israeliene l-au ucis pe liderul suprem al țării.

„Portavionul american Abraham Lincoln a fost lovit de patru rachete balistice”, au afirmat Gărzile într-un comunicat difuzat de mass-media locală, avertizând că „pământul și marea vor deveni din ce în ce mai mult cimitirul agresorilor teroriști”, potrivit AFP.

SUA contrazice informația și spune că portavionul nu a fost lovit de nicio rachetă.

Reamintim că tot Gardienii Revoluției s-au lăudat ieri că au lovit puternic mai multe baze militare americane din Bahrain, Kuweit, Qatar și EAU, dar informațiile nu s-au confirmat.

Portavionul Abraham Lincoln

Trei soldați americani au fost uciși și alți cinci grav răniți la baza din Kuweit

Trei soldați americani au fost uciși și alți cinci grav răniți în cadrul operațiunii împotriva Iranului, a anunțat duminică comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom), primele victime americane cunoscute ale conflictului. Centcom nu a dezvăluit în comunicatul său detalii despre locația sau identitatea soldaților, potrivit AFP.

„Situația este în continuă schimbare, așa că, din respect pentru familii, vom reține orice informații suplimentare, inclusiv identitatea soldaților căzuți la datorie, până la 24 de ore după ce rudele au fost informate”, adaugă comandamentul american. Mai mulți alți soldați au suferit răni „ușoare” din cauza șrapnelelor și a comoțiilor cerebrale, dar sunt în curs de refacere, a precizat Centcom.

Donald Trump a avertizat sâmbătă că sunt de așteptat victime în rândul forțelor armate americane. „Eroi americani curajoși ar putea să-și piardă viața și am putea avea pierderi. Acest lucru se întâmplă adesea în război, dar nu facem acest lucru pentru prezent. Facem acest lucru pentru viitor. Și este o misiune nobilă”, a declarat președintele american.

