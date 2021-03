Joi, 4 martie 2021, a fost emisă autorizaţia de construire aferentă lucrărilor de drum pentru sectoarele de drum principal Brăila – Jijila: km 2+560 – km 4+150 şi km 11+980 – km 16+450 la podul suspendat peste Dunăre, în zona Brăila, anunță Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

CNAIR precizează că a finalizat demersurile necesare în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru partea de drum de legătură, în integralitate, urmând ca antreprenorul să transmită documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de construire pentru restul sectoarelor de drum de legătură în cel mai scurt timp posibil.

„Vestea bună pe care o aşteptam pentru podul de la Brăila: tocmai a fost emisă autorizaţia de construire pentru primii 7 km din drumurile de legătură. Urmează în curând şi pentru restul acestor drumuri, fără de care podul nu ar putea fi dat în trafic la finalul anului viitor. În mod normal, construcţia drumurilor trebuia să înceapă simultan cu podul, dar birocraţia (exproprieri, acorduri) nu a fost rezolvată la timp. Am făcut un pas mare astăzi pentru evitarea scenariului negativ în care, la sfârşitul anului 2022, podul terminat ar rămâne «muzeu»”, a scris Cătălin Drulă pe pagina sa de Facebook.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţa pe 24 februarie că lucrările la pod au ajuns la amplasarea instalaţiilor care urmează să fie folosite la operaţiunile de lansare a cablurilor principale. Se efectuează lucrări la podul suspendat de la Brăila pe ambele maluri.

Cea mai scumpă construcție din istoria României

Podul peste Dunăre este cea mai scumpă construcţie de acest gen din istoria României, cu o valoare estimată de 500 de milioane de euro, şi al doilea proiect de infrastructură, ca valoare, de pe tot cursul Dunării (după Porţile de Fier), potrivit CNAIR.



Lungimea totală a traseului „Podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, cum este numită lucrarea de utilitate publică de interes naţional, este de 23,413 kilometri. Acesta este împărţit în două secţiuni: drumul principal Brăila-Jijila şi drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin.

Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu două intersecţii. Deasupra Dunării va fi o porţiune de 2 kilometri de pod. În rest vor fi viaducte, drumuri de legătură, intersecţii giratorii, plus 33 de poduri, podeţe şi pasaje. Pe malul de la Tulcea va exista şi o staţie automată de taxare.

Patru benzi de circulație și trotuare pentru pietoni și biciclete

Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu patru giratorii şi un nod rutier. Până la km 7+940 va avea două benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo – câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu două intersecţii, potrivit CNAIR.

Podul suspendat va fi poziţionat pe drumul principal Brăila-Jijila, între km 4+596,10 şi km 6+570,52, respectiv la km 165+800 pe fluviul Dunărea (măsurat de la Sulina). Lungimea sa totală va fi de aproape 2 kilometri, mai exact 1.974,30 metri. Dintre aceştia, 489,65 metri reprezintă deschiderea laterală pe malul dinspre Brăila, iar 364,65 metri – cea de pe malul dinspre Tulcea.

De o parte şi de alta vor fi construite două viaducte de acces, fiecare în lungime de 110 metri. Podul suspendat va avea o înălţime de cel puţin 38 de metri de la nivelul maxim de inundaţie al Dunării. Lăţimea totală a podului suspendat va fi de 31,70 metri.

Calea pe pod va avea 22,00 metri, fiind alcătuită din 4 benzi de circulaţie de 3,50 m lăţime fiecare, 4 benzi de încadrare de câte 0,5 m lăţime, două acostamente de 1,50 m lăţime şi o zonă mediană cu lăţimea de 3,00 metri. Acestora li se adaugă, de o parte şi de alta, două benzi adiţionale pentru trafic pietonal, biciclete şi întreţinere, trotuarele având lăţimi de câte 2,80 metri fiecare, mai transmite CNAIR.





