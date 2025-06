Când a deschis cutia, a amuțit: era plină cu bani

Potrivit publicației Zamin.uz, totul s-a întâmplat în urmă cu doar câteva zile, pe 5 iunie, într-un bloc de apartamente din provincia Nonthaburi, Thailanda. Usa, o localnică, se întorcea liniștită spre apartamentul ei când a zărit lângă pubelele de gunoi un container de plastic aflat în stare perfectă. Curată, fără urme de uzură, cutia părea aruncată recent. Femeia s-a gândit că-i poate fi de folos în casă și a luat-o cu ea.

Ajunsă în apartament, Usa a deschis recipientul și a făcut o descoperire care a lăsat-o fără cuvinte. În interior se aflau teancuri de bancnote de 1.000 de baht, moneda locală. Suma totală era de 12 milioane de baht, adică peste 300.000 de dolari americani.

„Am fost speriată. Nu mi-a venit să cred. Primul lucru la care m-am gândit a fost să chem poliția”, a spus Usa, potrivit presei locale. Femeia a dat dovadă de o onestitate rară și a anunțat imediat autoritățile.

Printre bani, polițiștii au găsit și documente cu un nume

La scurt timp, polițiștii au ajuns la fața locului și au început să investigheze. În cutia cu bani au descoperit mai multe documente oficiale, unele provenind de la Comisia Națională de Radiodifuziune și Telecomunicații. Pe toate apărea același nume: Tavivat.

Anchetatorii au aflat inclusiv de la ce bancă fusese retrasă suma, în anul 2020. În scurt timp, au dat și de presupusul proprietar, un bărbat care locuia în aceeași clădire. Acesta este consultant și avocat pentru mai multe firme.

A aruncat din greșeală cutia cu bani

Proprietarul a declarat că s-a încurcat în timpul unei renovări și a aruncat cutia, crezând că în ea se află haine vechi. El a spus că banii sunt ai lui și au fost retrași legal, în urmă cu patru ani. Acum, poliția thailandeză investighează declarațiile lui și verifică autenticitatea documentelor. Procesul de restituire a banilor este în desfășurare.

Povestea a devenit rapid virală. Femeia a fost lăudată pentru onestitatea ei. Mulți au fost șocați că un gest atât de simplu, acela de a ridica o cutie aparent inutilă, putea ascunde o avere.

„Este o dovadă că mai există oameni cinstiți în lume”, au comentat cititorii pe rețelele sociale.

