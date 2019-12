De Viorel Tudorache,

„Doamna Brânduşa Zaiţa Silvestru a plecat într-o lume mai bună, mai dreaptă. Zâna păpuşilor, cum a fost denumită, vedetă în adevăratul sens al cuvântului, s-a dedicat teatrului de păpuşi din tinereţe şi i-a fost credincioasă peste 4 decenii. O să-mi lipsească convorbirile noastre zilnice, râsul nostru când se întrerupeau conversaţiile spunând că sunt ascultate. Chiar şi paharul de vin băut şi descântat la mesele copioase pe care le pregăteai. Drum lin spre stele!”, a scris Raluca Tulbure, fost secretar literar al Teatrului Ţăndărică, pe Facebook.

60 de ani am dat viaţă păpuşilor. Am avut parte de cea mai frumoasă perioadă a vieţii mele aici, la Teatrul Ţăndărică, şi am iubit toate marionetele pe care le-am mânuit’, povestea Brândușa Silvestru, pentru Libertatea, într-un interviu acordat în 2015.

Actriţa Brânduşa Zaiţa Silvestru s-a născut, la Botoşani, la 8 iulie 1933. Ea a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, Bucureşti (1960). A debutat ca actriţă la Teatrul de păpuşi Ţăndărică (1950). A colaborat cu Radiodifuziunea Română, la emisiunea ‘Teatru la microfon şi la Teatrul Radiofonic (1959-1985).

A avut emisiunea ‘Povestiri pe degete la Televiziunea Naţională (seriale cu păpuşi, 1958-1980). Brânduşa Zaiţa Silvestru a scris piese şi scenarii pentru teatrul de păpuşi şi a publicat în ziare şi reviste de specialitate articole despre estetica teatrului de păpuşi.

A fost premiată în 1968 şi 1970 la Concursul Naţional de Dramaturgie, iar în 2001 a primit Diploma de Excelenţă pentru întreaga activitate la Festivalul Internaţional de Păpuşi de la Arad.

De asemenea, a primit Diploma de Merit pentru întreaga activitate de profesor la UNATC (2002), Premiul de Excelenţă în teatrul de marionete şi păpuşi UNITER (2002) şi Premiul de Excelenţă în arta animaţiei acordat de UNIMA România şi Teatrul Ţăndărică (2003).

În decembrie 2002, i-a fost acordat Ordinul naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler.

Citeşte şi:

Ce spitale din București vor asigura urgențele în noaptea de Revelion, dar și în primele zile din anul 2020

Program STB și Metrorex de Revelion. Ce tramvaie circulă întreaga noapte dintre ani

Guvernul a aprobat desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române, condus de Ion Iliescu

GSP.RO Dana Budeanu s-a întors și face praf fotbaliștii români: „Tu câștigi un milion pe an și ...”. Pe cine a jignit

HOROSCOP Horoscop 30 decembrie 2019. Racii au o zi foarte complicată