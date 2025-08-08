Cum a început obsesia pentru Ubar

Clapp și-a dedicat zeci de ani din viață unei misiuni spectaculoase, și anume găsirea unui oraș legendar din Arabia antică, cunoscut sub numele de Atlantida Nisipurilor sau Ubar.

Pasiunea sa a prins contur în 1981, când, aflat într-o librărie din Los Angeles, a dat peste cartea „Arabian Felix” (1932) a exploratorului britanic Bertram Thomas. Volumul relata despre un drum spre un oraș mitic, menționat de beduini. Deși T.E. Lawrence (Lawrence al Arabiei) este adesea creditat pentru această poveste, Thomas ar fi fost primul care a numit Ubar „Atlantida Nisipurilor”.

În Coran, orașul apare sub denumirea Iram, descris drept „cetatea cu multe coloane” și distrusă de mânia divină pentru păcatele locuitorilor. „O mie și una de nopți” amintește, de asemenea, de prăbușirea sa dramatică.

De la NASA, direct în deșertul Arabiei

Clapp credea că are un avantaj important, acela că nu era arheolog profesionist, deci putea căuta fără presiunea unei cariere academice. A început cercetări amănunțite în biblioteci și a ajuns să creadă că Ubar era menționat pe hărțile lui Ptolemeu din secolul al II-lea d.Hr. sub numele Omanum Emporium.

Inspirat de o tehnologie folosită de NASA pentru a descoperi ruine mayașe ascunse în junglă, Clapp a contactat specialiștii de la Jet Propulsion Laboratory. În 1984, naveta spațială Challenger a folosit radarul și imagistica în infraroșu pentru a cartografia sudul Omanului. Rezultatul a fost descoperirea unor vechi rute de caravane care convergeau spre un loc numit Shisr.

Descoperirea de la Shisr

În 1990, Clapp a format o echipă cu geologi, exploratori și arheologi, printre care Ranulph Fiennes și Juris Zarins. Prima expediție a scos la iveală artefacte legate de comerțul cu tămâie, iar în 1991, săpăturile au dezvăluit ruinele unui oraș octogonal, cu opt turnuri și ziduri de aproape 9 metri înălțime, datând de peste 4.000 de ani.

În 1992, „The New York Times” scria că echipa era „aproape sigură” că a găsit Ubar. Dar dezbaterea nu s-a încheiat. Unii specialiști au considerat situl prea mic pentru a fi orașul legendar, iar alții au sugerat că „Atlantida Nisipurilor” ar fi putut fi o regiune, nu o localitate.

„Nu am găsit niciodată un semn pe care să scrie «Camera de Comerț Ubar vă urează bun venit»”, spunea, ironic, în 2017 geologul Ronald G. Blom de la NASA.

O carieră între cinema și arheologie

Născut pe 1 mai 1936 în Providence, Rhode Island, Clapp a absolvit Brown University și a obținut un master la University of Southern California în domeniul artelor cinematografice. A lucrat la două documentare nominalizate la Oscar, „Journey to the Outer Limits” (1973) și „The Incredible Machine” (1975), și a regizat în 1996 filmul „The Lost City of Arabia” pentru seria „Nova” de la PBS.

În 1998 a publicat cartea „The Road to Ubar: Finding the Atlantis of the Sands” („Drumul către Ubar: În căutarea Atlantidei Nisipurilor”), în care susținea că dovezile indică o „potrivire convingătoare” cu orașul pierdut. Totuși, misterul rămâne nerezolvat.

Clapp lasă în urmă soția, Bonnie Clapp, două fiice și o moștenire de explorator modern, cu o pasiune rară pentru descoperirea istoriei ascunse sub nisipurile Arabiei.

