De Daria Maria Diaconu,

Corina Untilă era preşedintele Asociaţiei „17 decembrie a Răniţilor şi Familiilor Îndoliate din Revoluţia din 1989”, care a fost înființată la inițiativa ei în februarie 1990, din dorința de a afla adevărul despre Revoluția din 1989 și de-ai proteja pe răniți și pe famiile eroilor.

Aceasta a încetat din viață în data de 17 noeimbrie, cu o lună înainte de ziua în care în Timișoara vor fi comemorate victimele Revoluției din 1989.

La Revoluție din 1989, Corina Untilă avea 18 ani. S-a alăturat celor care ieșiseră în stradă pentru a lupta contra regimului comunist, la Timișoara.

A fost împușcată în spate și rănită grav în data de 17 de 17 decembrie 1989, la Podul Decebal din Timișoara.

„După ce am fost împuşcată, în 1990 am plecat la Paris. Aveam posibilitatea să mă stabilesc acolo, să-mi continui acolo studiile. Dar nu am putut, nu mai pot să plec din acest oraş. Cred că noi toţi cei care am supravieţuit evenimentelor din Decembrie 1989 avem o datorie morală faţă de cei care au murit şi trebuie să avem în vedere tot timpul acest lucru pentru ca sacrificiul lor să nu fie în zadar… În propria mea ţară am fost împuşcată de armata propriei mele ţări. După atâţia ani de la Revoluţie, nu am auzit niciodată ca armata să-şi fi cerut scuze faţă de noi, răniţii şi familiile Eroilor-Martir. Am câştigat libertate, o nouă identitate ca popor, demnitate şi patriotism. Văd toate acestea la noua generaţie, generaţia “Facebook” şi mă bucură faptul că ei duc mai departe idealurile Revoluţiei Române din Decembrie 1989”, povestea Corina Untilă în urmă cu cinci ani, potrivit Adevărul.

Citeşte şi:

O echipă Netflix a fost agresată de tăietorii de lemne din România în timp ce filmau un documentar despre mafia lemnului

Cumpărături de peste 90 de milioane de euro după 12 ore de Black Friday, la eMag. Au fost vândute aproape 1.500.000 de produse

Meteorologi: Iarna aceasta va fi mai caldă decât de obicei

GSP.RO Scrisoarea lui Ștucan către Gica Hagi: „Iartă-mă că-ți voi spune ceva ce alții se tem să-ți spună. Și tu știi asta, dar ești prea orgolios să o recunoști”