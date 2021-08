„Dan Puican a avut nu numai calitatea de soț al Stelei Popescu, a fost unul dintre cei mai mari prieteni ai artiștilor români. A lucrat cu cei mai mari actori români, dar a și lansat foarte mulți”, a declarat actorul Alexandru Arșinel la Antena 3.

„A fost o adevărată enciclopedie a teatrului românesc. Știa tot, despre oricine și despre orice eveniment. Era prezent la toate manifestările și, dacă putea, întotdeauna era lângă artiștii români”, a adăugat Arșinel.

Născut pe 6 martie 1933, la Oltenița, Dan Puican a activat ca actor și regizor la Radiodifuziunea Română, fiind cunoscut pentru activitatea sa în domeniul teatrului radiofonic, unde a regizat peste 1.000 de piese de teatru.

„Îmi este dor de ea, chiar dacă noi ne-am despărțit, în tinerețe. Nu ne-am mai înțeles, dar am rămas prieteni, venea la noi acasă, la masă, râdeam împreună. Nu am ascuns asta niciodată. Nu am mai fost la cimitir la Stela pentru că este foarte departe, însă soția mea a împărțit niște pachete, la trei ani de la moartea ei, de pomană”, spunea Dan Puican pentru impact.ro, la începutul acestui an.

Regizorul și omul de radio Dan Puican și actrița Stela Popescu au fost căsătoriți timp de opt ani, între 1960 și 1969. Stela Popescu a murit în noiembrie 2017.

