Pionier al neo-soul-ului și artist multiplu laureat cu Grammy

„Steaua strălucitoare a familiei noastre și-a estompat lumina pentru noi în această viață”, au transmis rudele sale, adăugând că artistul lasă în urmă „o moștenire muzicală extraordinar de emoționantă” și i-au îndemnat pe fani să celebreze „darul muzical pe care l-a lăsat lumii”.

Considerat unul dintre fondatorii genului neo-soul, DAngelo a redefinit muzica R&B, îmbinând influențe de hip-hop, jazz și funk. De-a lungul carierei, el a lansat trei albume de studio care i-au adus patru premii Grammy și recunoaștere internațională.

Videoclipul său pentru piesa Untitled (How Does It Feel) a devenit un fenomen cultural, datorită interpretării sale intense, filmate într-un cadru unic, fără tăieturi de montaj.

De la Richmond la vârful topurilor mondiale

Născut în Richmond, Virginia, și fiu al unui pastor penticostal, DAngelo a învățat singur să cânte la pian la doar trei ani. În adolescență, a performat în mai multe formații locale, iar la 18 ani a câștigat competiția de talente de la Apollo Theater din Harlem timp de trei săptămâni consecutive.

Succesul a venit rapid, odată cu semnarea unui contract cu EMI și lansarea albumului Brown Sugar în 1995. Piesa Lady a urcat până pe locul 10 în topul Billboard Hot 100 și i-a adus primele nominalizări la Grammy.

Filmul accidentului de pe Șoseaua Berceni din București, unde o tânără mamă a murit lovită de un BMW pe trecerea de pietoni
Recomandări
Filmul accidentului de pe Șoseaua Berceni din București, unde o tânără mamă a murit lovită de un BMW pe trecerea de pietoni

Al doilea album, Voodoo (2000), a confirmat statutul său de inovator, câștigând două premii Grammy și poziționându-l pe primul loc în topurile americane.

Lupte personale și revenire spectaculoasă

După mai mulți ani marcați de probleme cu alcoolul și un accident rutier grav în 2005, DAngelo s-a retras temporar din lumina reflectoarelor.

A revenit în 2014 cu albumul Black Messiah, inspirat de mișcările sociale declanșate după moartea lui Michael Brown și Eric Garner. Proiectul i-a adus un nou Grammy, pentru cel mai bun album R&B, în 2016.

Omagii din partea lumii muzicii

Numeroși artiști i-au adus un ultim omagiu. Producătorul DJ Premier, care a colaborat cu el la piesa Devils Pie, a scris:
„O pierdere atât de tristă. Am avut atâtea momente minunate împreună. Dormi în pace, REGE.”

De asemenea, Tyler, the Creator și Flavor Flav au postat mesaje emoționante, numindu-l „o icoană a muzicii moderne”.

Moștenirea unui geniu

Albumul Voodoo este considerat una dintre capodoperele muzicii soul moderne — fiind inclus de Rolling Stone pe locul 28 în topul celor mai bune albume din toate timpurile, chiar deasupra The White Album al trupei The Beatles.

Înainte de moarte, DAngelo lucra la un nou proiect alături de producătorul Raphael Saadiq, care urma să devină al patrulea album de studio al artistului.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care o mină de aur din Venezuela este complet inundată, ucigând 14 persoane: „Munceau pentru a-și câștiga existența”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a declarat acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți cei care știu că a înșelat-o 16 ani cu Vica Blochina. Care este, de fapt, situația din familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
Ce a declarat acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți cei care știu că a înșelat-o 16 ani cu Vica Blochina. Care este, de fapt, situația din familia lui: ”Soția mea...”
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Cătălin Bordea și Olga Barcari de la Asia Express. „Între noi este ceva care nu este de explicat”. Tânăra și comediantul s-au iubit după divorțul lui de Livia
Unica.ro
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Cătălin Bordea și Olga Barcari de la Asia Express. „Între noi este ceva care nu este de explicat”. Tânăra și comediantul s-au iubit după divorțul lui de Livia
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
gsp
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
GSP.RO
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
GSP.RO
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum 5 minute! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum 5 minute! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple
Tvmania.ro
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple

Alte știri

CSM acuză în continuare Guvernul Bolojan: Legea pensiilor magistraților, „nicio legătură cu cerințele Comisiei Europene”. CCR evită să se pronunțe
Știri România 14 oct.
CSM acuză în continuare Guvernul Bolojan: Legea pensiilor magistraților, „nicio legătură cu cerințele Comisiei Europene”. CCR evită să se pronunțe
Șoferul BMW-ului care a spulberat o mamă și un copil pe Șoseaua Berceni a avut permisul suspendat în iulie pentru conducere agresivă. Tânărul a fost arestat preventiv
Știri România 14 oct.
Șoferul BMW-ului care a spulberat o mamă și un copil pe Șoseaua Berceni a avut permisul suspendat în iulie pentru conducere agresivă. Tânărul a fost arestat preventiv
Parteneri
Tragedia din Berceni - portretul unui pericol public. Expert: Șoferii care ucid cu viteză să-și piardă definitiv permisul. Sfaturi pentru pietoni
Adevarul.ro
Tragedia din Berceni - portretul unui pericol public. Expert: Șoferii care ucid cu viteză să-și piardă definitiv permisul. Sfaturi pentru pietoni
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută
Fanatik.ro
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Parteneri
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
Unica.ro
Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
A avut loc întâlnirea de gradul zero, după multe scandaluri! Complet neașteptat ce i-au putut spune copiii lui Alin Oprea în momentul în care s-au văzut după 5 ani
Viva.ro
A avut loc întâlnirea de gradul zero, după multe scandaluri! Complet neașteptat ce i-au putut spune copiii lui Alin Oprea în momentul în care s-au văzut după 5 ani

Monden

Nelu Cortea, dezvăluiri despre viața lui Cătălin Bordea: „El e foarte bine! Înflorește”
Exclusiv
Stiri Mondene 14 oct.
Nelu Cortea, dezvăluiri despre viața lui Cătălin Bordea: „El e foarte bine! Înflorește”
Andreea Mantea, primele declarații după zvonurile că ar fi fost înlocuită la „Casa Iubirii”: „Concurenții s-au pus toți pe plâns”
Stiri Mondene 14 oct.
Andreea Mantea, primele declarații după zvonurile că ar fi fost înlocuită la „Casa Iubirii”: „Concurenții s-au pus toți pe plâns”
Parteneri
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
TVMania.ro
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
ObservatorNews.ro
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Parteneri
Prima mașină electrică 100% românească este mai ieftină decât Dacia Duster » Bateriile sunt fabricate la Craiova!
GSP.ro
Prima mașină electrică 100% românească este mai ieftină decât Dacia Duster » Bateriile sunt fabricate la Craiova!
Găselnița lui Mircea Lucescu a ANULAT 24 de milioane de euro! » Dar jucătorul riscă să fie scos din echipa României
GSP.ro
Găselnița lui Mircea Lucescu a ANULAT 24 de milioane de euro! » Dar jucătorul riscă să fie scos din echipa României
Parteneri
Rutte: NATO nu va doborî avioanele rusești decât dacă reprezintă o amenințare reală
Mediafax.ro
Rutte: NATO nu va doborî avioanele rusești decât dacă reprezintă o amenințare reală
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
StirileKanalD.ro
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Wowbiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii
Redactia.ro
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii
A venit IARNA oficial în România! Orașele în care ninge de mâine, 15 octombrie
KanalD.ro
A venit IARNA oficial în România! Orașele în care ninge de mâine, 15 octombrie

Politic

Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier”
Politică 14 oct.
Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier”
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut - SURSE
Exclusiv
Politică 14 oct.
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut – SURSE
Parteneri
Tomahawk „cu țărâita” pentru Ucraina. Financial Times: SUA pot livra doar 20-50 de rachete
Spotmedia.ro
Tomahawk „cu țărâita” pentru Ucraina. Financial Times: SUA pot livra doar 20-50 de rachete
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a luat mințile”
Fanatik.ro
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a luat mințile”
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită