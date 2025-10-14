Pionier al neo-soul-ului și artist multiplu laureat cu Grammy

„Steaua strălucitoare a familiei noastre și-a estompat lumina pentru noi în această viață”, au transmis rudele sale, adăugând că artistul lasă în urmă „o moștenire muzicală extraordinar de emoționantă” și i-au îndemnat pe fani să celebreze „darul muzical pe care l-a lăsat lumii”.

Considerat unul dintre fondatorii genului neo-soul, DAngelo a redefinit muzica R&B, îmbinând influențe de hip-hop, jazz și funk. De-a lungul carierei, el a lansat trei albume de studio care i-au adus patru premii Grammy și recunoaștere internațională.

Videoclipul său pentru piesa Untitled (How Does It Feel) a devenit un fenomen cultural, datorită interpretării sale intense, filmate într-un cadru unic, fără tăieturi de montaj.

De la Richmond la vârful topurilor mondiale

Născut în Richmond, Virginia, și fiu al unui pastor penticostal, DAngelo a învățat singur să cânte la pian la doar trei ani. În adolescență, a performat în mai multe formații locale, iar la 18 ani a câștigat competiția de talente de la Apollo Theater din Harlem timp de trei săptămâni consecutive.

Succesul a venit rapid, odată cu semnarea unui contract cu EMI și lansarea albumului Brown Sugar în 1995. Piesa Lady a urcat până pe locul 10 în topul Billboard Hot 100 și i-a adus primele nominalizări la Grammy.

Al doilea album, Voodoo (2000), a confirmat statutul său de inovator, câștigând două premii Grammy și poziționându-l pe primul loc în topurile americane.

Lupte personale și revenire spectaculoasă

După mai mulți ani marcați de probleme cu alcoolul și un accident rutier grav în 2005, DAngelo s-a retras temporar din lumina reflectoarelor.

A revenit în 2014 cu albumul Black Messiah, inspirat de mișcările sociale declanșate după moartea lui Michael Brown și Eric Garner. Proiectul i-a adus un nou Grammy, pentru cel mai bun album R&B, în 2016.

Omagii din partea lumii muzicii

Numeroși artiști i-au adus un ultim omagiu. Producătorul DJ Premier, care a colaborat cu el la piesa Devils Pie, a scris:

„O pierdere atât de tristă. Am avut atâtea momente minunate împreună. Dormi în pace, REGE.”

De asemenea, Tyler, the Creator și Flavor Flav au postat mesaje emoționante, numindu-l „o icoană a muzicii moderne”.

Moștenirea unui geniu

Albumul Voodoo este considerat una dintre capodoperele muzicii soul moderne — fiind inclus de Rolling Stone pe locul 28 în topul celor mai bune albume din toate timpurile, chiar deasupra The White Album al trupei The Beatles.

Înainte de moarte, DAngelo lucra la un nou proiect alături de producătorul Raphael Saadiq, care urma să devină al patrulea album de studio al artistului.





