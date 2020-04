De Cristian Otopeanu,

Eugene Dynarski, care a interpretat rolul Izzy Mandelbaum în două episoade din „Seinfeld”, a murit într-un centru de recuperare din Los Angeles, a informat news.ro.

Gene Dynarski a mai lucrat cu Steven Spielberg la două filme – „Duel” şi „Close Encounters of the Third Kind” -, pe lângă numeroase proiecte de televiziune, între care „Star Trek”, „Batman” şi „The X-Files”.

Născut în Brooklyn, el a inaugurat, în 1979, Gene Dynarski Theatre în apropiere de Sunset Boulevard şi Western Avenue din Los Angeles. Tom Hanks, Ed Harris şi Elisabeth Shue au jucat aici înainte ca teatrul să fie închis, la jumătatea anilor 1990.

