Dacă Eya s-a înecat în Mediterana, Sarra, aruncată și ea peste bord, a reușit să rămână la suprafață apei și a fost salvată de Paza de Coastă.

Surorile Guezguez au terminat pe locul 21 la compeția de schif 49er FX, probă introdusă la Olimpiadă din 2016, visau să concureze împreună la viitoarele Jocuri Olimpice și să își îmbunătățească performanța.

49er FX este o ambarcațiune de tip schif. Un membru al echipajului controlează cârma, iar celălalt se ocupă de controlul velei.

Cele două surori gemene erau născute la Sousse pe 12 martie 2005 și abia împliniseră 17 ani.

Decesul sportivei africane a fost anunțat de jurnalistul tunisian Souhail Khmira: „Eya Guezguez, windsurfer olimpic tunisian, a murit după un accident la antrenamente”.

Eya Guezguez, 16, Tunisian Olympic Windsurfer, has passed away today after an accident at practice.

Eya, along with her twin, Sarra, were the Youngest female athletes at the #Tokyo2020 Olympics…

