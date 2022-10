A murit Jerry Lee Lewis, unul dintre pionierii rock'n'roll-ului, autorul hitului „Great Balls of Fire”

Jerry Lee Lewis a murit din cauze naturale, în casa lui din comitatul DeSoto, Mississippi, scrie The Guardian.

Într-o declarație de presă, publicistul lui Lewis, Zach Farnum, a spus: „A fost acolo la început, cu Elvis, Johnny Cash, Chuck Berry, Little Richard, Carl Perkins, Fats Domino, Buddy Holly și toți ceilalți și i-a văzut dispărând unul câte unul. Rămăsese ultimul dintre ei care să depună mărturie și să cânte despre nașterea rock’n’roll-ului”.

Carieră de 66 de ani

La fel ca Elvis Presley, și Jerry Lee Lewis s-a născut în 1935, dar în Louisiana și a fost unul dintre muzicienii exponențiali, care au făcut ca rock’n’roll-ul american să devină emblematic pentru anii ’50.

Lewis a rămas celebru prin melodiile memorabile pentru generații întregi, precum „Great Balls of Fire”, „Whole Lot of Shakin’ Going On” și „Breathless”.

Atât „Whole Lot of Shakin’ Going On”, cât şi „Great Balls of Fire” au fost incluse în Grammy Hall of Fame. Colaboratorul său apropiat, Kris Kristofferson, a declarat pentru USA Today că Jerry Lee Lewis este „una dintre cele mai bune voci americane din toate timpurile”, a notat Mediafax.

Recomandări Acuzată de răpire internațională, o mamă din Pitești este obligată de instanță să-și trimită copilul în Marea Britanie: „Doar peste cadavrul meu”

Tânărul Lewis a învăţat singur să cânte la pian la vârsta de 8 ani şi a cântat muzică gospel în biserică. Printre influenţele sale muzicale s-a numărat şi faptul că asculta emisiunile radiofonice Grand Ole Opry, în care erau prezenţi artişti country importanți precum Jimmie Rodgers și Hank Williams.

Lewis s-a mutat la Memphis în 1956 pentru a da o audiţie pentru Sam Phillips, proprietarul studioului Sun Records şi cel care a lansat nume legendare ale muzicii, precum Elvis Presley, Johnny Cash şi Carl Perkins.

Ca pianist, Jerry Lee Lewis avea un stil unic, îmbinând stilurile rockabilly, gospel, blues şi country în timp ce bătea febril la clape.

Jerry Lee Lewis, primul din stânga, alături de Carl Perkins, Johnny Cash si Elvis Presley (la pian), într-o imagine din 1956, în studioul SUN din Memphis, Tennessee. Foto: Profimedia

Inclus în Country Music Hall of Fame, cu puțin timp înainte să moară

Cu 8 zile înainte de a muri, Jerry Lee Lewis a fost inclus în Country Music Hall of Fame, după o carieră de aproape 7 decenii, dar nu a putut participa la ceremonie fiind bolnav de gripă, potrivit anunțului făcut de familie pe pagina lui de Facebook pe 20 octombrie.

Recomandări Analiști de stânga și profesori de economie, opinii diferite față de rentabilitatea crescută a multinaționalelor din România, peste cea din Occident

Jerry Lee Lewis este unul dintre cei doar 16 artiști care au fost incluşi atât în Country Hall, cât şi în Rock and Roll Hall of Fame.

Marele pianist a înregistrat 40 de albume de studio, ultimul fiind Rock & Roll Time, în 2014.

Jerry Lee Lewis a concertat și în România, la Cerbul de Aur de la Brașov, în 1993.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO "Mâncarea e dezgustătoare, oamenii pot să te ucidă, iar femeile sunt ca porțelanul". Țara din Europa care a îngrozit-o pe soția lui Angel Di Maria

Playtech.ro ȘOC! Țara care va fi ștearsă de pe fața pământului! Anunțul SUA: 'Nu va supraviețui'

Viva.ro Nelu Curcă a dat lovitura cu serialul La Bloc, apoi s-a călugărit. Adevăratul motiv pentru care a luat această decizie. Ce a pățit când a mers la un preot să se împărtășească

Observatornews.ro Adevărul trist din spatele unei imagini virale din 2015, cu trei copii care se roagă de șoferi să facă poze cu măgărușul lor

Știrileprotv.ro Vremea bună a trimis turiștii la munte. Șocul oamenilor când au deschis meniurile restaurantelor

FANATIK.RO De ce nu trebuie să te bucuri mereu când găsești bani pe jos. Moneda care poate să-ți aducă ghinion

Orangesport.ro EXCLUSIV | Românul care a intrat într-un avion al Armatei Rusiei. Ce a povestit

HOROSCOP Horoscop 29 octombrie 2022. Fecioarele se întorc la grija față de relațiile de parteneriat, numai că ele nu mai sunt aceiași oameni