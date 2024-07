După o relație de aproximativ patru ani, Alex Bogdan a cerut-o în căsătorie pe Cătălina, actrița cunoscută din filmul Heidi în care a jucat alături de Gheorghe Visu și pentru care a primit premiul Gopo la categoria Tânără Speranță. În ziua cununiei civile, Cătălina a transmis un mesaj în mediul online.

„La 27 de ani m-am luat de mână cu Alex și ne-am dus să ne-nsurăm, căsătorim, mărit(ăm), cum s-o zice, și asta-i suficient cât să nu uit niciodată, peste ani, ce făceam io când am împlinit 27. (când eram mică, 19 iunie mi se părea o zi nașpa să te fi născut. că școala se termina pe 15 și toți copiii plecau care-ncotro la bunici, năvodari, mamaia, la bulgari sau mai știu eu unde, oricum, nimeni nu rămânea ca să vină la ziua mea să mâncăm pizza și să bem suc cu paiu, așa că an de an, trebuia să-mi fac ziua cu familia, ce plictisitor, cum ar veni.

Tot anu ăsta, după mulți ani cu zi de naștere pe drumuri, m-am bucurat cum nu m-am bucurat niciodată să fiu la mine acasă în sfârșit.) Mulțumesc tuturor pentru urări, mi-au făcut ziua și mai frumoasă, să se-ntoarcă înapoi cu iubire!”, a scris Cătălina atunci.

Mirii au făcut show la nunta lor, pe 14 iulie. Începând cu dansul mirilor, care a fost o adevărată surpriză pentru toți, actorii au dansat toată noaptea. La un moment dat, Alex Bogdan s-a deghizat în

Elvis Presley și a interpretat melodii celebre, potrivit Pro TV.

Mihai Rait și soția lui, au fost printre primii care i-au felicitat: „Astăzi nași. Casă de piatră Cătălina și Alex!”, a scris actorul din Las Fierbinți pe pagina sa de socializare. Printre invitați s-au numărat mai mulți actori, printre care Anisia Gafton și Dana Rogoz.

