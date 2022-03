Albright a condus Depatamentul de Stat în administrația președintelui Bill Clinton din 1997 până în 2001.

„Cu inima frântă vă anunțăm că dr. Madeleine Albright, cel de-al 64-lea secretar de stat al SUA și prima femeie care a ocupat această funcție, a murit astăzi”, se arată într-un comunicat postat pe contul ei de Twitter de către familie. „Cauza a fost cancerul. A decedat înconjurată de familie și prieteni. Am pierdut o mamă, o bunică, o soră, o mătușă și o prietenă iubitoare.”

